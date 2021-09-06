北科附工確診案影響新北？ 侯友宜：已跟鄭文燦談合作

新北市長侯友宜今至議會做新冠肺炎疫情紓困專案報告。新北市議員廖宜琨認為，新北之前有做過兵推，但遇到疫情仍出現許多亂流，擔心Delta來襲時，新北的準備仍不夠。侯友宜表示，新北目前已經規畫，會隨時因應戰況做調整，另外他昨天也跟桃園市長鄭文燦聊天，雙方有共識，只要有相關性，就會互相合作。

廖宜琨表示，新北市雖然在去年做過兵推，但在此次疫情中，包括篩檢、集中檢疫、疫苗預約、疫苗施打、線上教學還是都遇上亂流，計畫往往趕不上變化，都還是要遇上問題才能處理，未來Delta來襲，是否有量能處理？

廖宜琨還質疑，桃園農工近日發生確診案例，新北市是否能有效防堵？是否會做跨縣市合作？要如何與桃園合作？

侯友宜表示，桃園與新北是共同生活圈，昨天還跟鄭文燦聊到，防疫是同心協力，桃園好，新北才會好，他第一時間就跟鄭文燦說，他們的檢疫中心可以支援，只要有相關性的，大家都能互相支援，包括很多合作方式都會做好。

侯友宜回應，新北針對疫情做好規畫，未來若確診個案暴增，集中檢疫所沒辦法應付輕症的量，他們也有遠距虛擬關懷照顧，戰況在打時，會隨時做好應變機制。

侯友宜還說，若學生要到集中檢疫所，新北也會使用線上教學來補救，包括公用平台都可以使用，能使用有線電視來線上授課。