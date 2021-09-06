松山慈祐宮明開放信眾入廟 設智能防疫柯文哲搶先體驗

疫情趨緩，台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，將在明天起重新開放信眾入廟參拜，為守護參拜信眾健康安全，慈祐宮也率全台北市各寺廟之先，設置整合各種消毒滅菌技術裝置，台北市長柯文哲今天也來體驗廟方設置的智能消毒設施，盼前來參拜信眾都能身心健康。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，已有268年歷史的松山慈祐宮為媽祖信仰重鎮，每年前來參拜的香客及觀光客不計其數，廟方自5月15日因應中央疫情指揮中心防疫原則，暫緩香客入廟參禮，慈祐宮即將於農曆八月初一，也就是9月7日起，重新開放香客入廟參拜。

香客入廟參拜參拜除須依循「單一進出動線」、「容留人數總量管控」及「實聯制QR Code登錄」外，特別設置自動「體溫及配戴口罩」智能偵測設施，並整合「自動乾洗手/科技抗菌設施/光氫離子滅菌」等 防疫措施，希望透過寺廟自主發起的一點心意，讓信眾體會宗教美善及感受臺 北市各界盡心防疫的努力。