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松山慈祐宮明開放信眾入廟 設智能防疫柯文哲搶先體驗
疫情趨緩，台北市松山慈祐宮在暫停開放信眾入廟參拜近3個半月後，將在明天起重新開放信眾入廟參拜，為守護參拜信眾健康安全，慈祐宮也率全台北市各寺廟之先，設置整合各種消毒滅菌技術裝置，台北市長柯文哲今天也來體驗廟方設置的智能消毒設施，盼前來參拜信眾都能身心健康。
松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，已有268年歷史的松山慈祐宮為媽祖信仰重鎮，每年前來參拜的香客及觀光客不計其數，廟方自5月15日因應中央疫情指揮中心防疫原則，暫緩香客入廟參禮，慈祐宮即將於農曆八月初一，也就是9月7日起，重新開放香客入廟參拜。
香客入廟參拜參拜除須依循「單一進出動線」、「容留人數總量管控」及「實聯制QR Code登錄」外，特別設置自動「體溫及配戴口罩」智能偵測設施，並整合「自動乾洗手/科技抗菌設施/光氫離子滅菌」等 防疫措施，希望透過寺廟自主發起的一點心意，讓信眾體會宗教美善及感受臺 北市各界盡心防疫的努力。
北市民政局藍世聰局長表示，松山慈祐宮常年從事慈善公益事務，挹注北市各界良多，也是台北市最重要的模範宗教團體代表，市長柯文哲也專程到慈祐宮參香祈福，並視察及親身實地體驗防疫措施。
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