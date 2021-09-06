幼教老師打疫苗仍感染 侯友宜盼速接種第2劑

新北發生幼教老師打了第1劑疫苗仍染疫，致幼兒園停課及全員居家隔離，新北市長侯友宜說，希望快速給老師們打第2劑疫苗，個案仍未和長榮機師染疫有關連，現正疫調釐清中。

新北市昨天新增土城一對夫妻感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，尤其個案妻是幼兒園老師，導致幼兒園的42位幼兒跟教職員工10人全數隔離採檢，目前感染源待疫調釐清。

新北市長侯友宜今天受訪時對此表示，老師染疫案仍在疫調中，希望把疫調相關足跡釐清後，如果有必要會對外公布，至於師生匡列採檢，PCR檢測報告仍未完成。 疫調中，還沒有跟機師染疫有關聯性，待疫調做得更詳細後再對外作說明。

媒體詢及老師打了第1劑疫苗仍染疫的問題，侯友宜表示，老師大概都有施打過疫苗，施打率約96%，「只要疫苗夠，我們希望能夠快速地給老師打第2劑疫苗」，沒有施打疫苗的老師，都要提供1週內快篩陰性證明。

媒體追問幼兒園老師確診前就已有症狀但仍然上班，後續是否有新的防範機制，侯友宜表示，一定要用嚴格的高標準來看待校園安全，只要老師、學生有症狀就不可以來學校，可以請防疫假安心在家休息。

他強調，有關幼教老師在感染後的相關足跡，市府等疫調清楚以後，只要涉及到必須要讓大家了解的，市府一定會公布給大家知道。