北市府性平宣導 攜手企業共創幸福職場

北市勞動局率全國之先首創「台北市職場性別平等認證指標」，日前舉辦兩場宣導會，包含金融證券業、飯店旅館業、金融證券業、專業服務業、電子科技等各產業別人資及管理人員，逾百家事業單位踴躍參與。

勞動局長陳信瑜表示，台北市職場性別平等指標是協助企業推動性別平等的工具，自2018年底正式發布後，即依據去年推動經驗，滾動式修正指標並正式將「促進多元性別平等相關作為或措施」納為明年認證指標。

陳信瑜說，職場性別平等指標包括推動性別平等相關機制、促進組織決策的性別平等、促進薪資待遇性別平等、促進性別平等的教育與訓練」、工作與家庭平衡、友善孕育措施、職場安全的性平友善措施及促進多元性別平等相關作為或措施等8項。

藉以引導企業調整既有機制，將尊重、融合、避免歧視或偏見等概念落實於職場中，透過具體且可實踐的項目，協助企業落實職場性別平等，北市府將與企業攜手並進，打造多元共融的幸福職場。

勞動局指出，今年度宣導會邀請教授焦興鎧、律師王如玄說明國內外職場性別平等現況及性別平等與企業人資關係，還邀請去年獲得認證的渣打銀行、玉山銀行、惠普全球科技股份有限公司、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院分享實務經驗，希望透過專家及企業對談，讓與會企業更了解職場性別平等對經營益處及未來發展優勢。