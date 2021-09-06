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中秋節將至 北市抽驗月餅、烤肉食材及日本進口食品

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局抽驗90件月餅、常見烤肉食材、日本進口商品，結果均符合規定。聯合報系資料照
北市衛生局抽驗90件月餅、常見烤肉食材、日本進口商品，結果均符合規定。聯合報系資料照

中秋節即將到來，北市衛生局為讓民眾在疫情期間安心享用月餅及中秋佳餚，8月起至北市月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超市及大小型量販店等進行月餅產品及應景食材抽驗；同時也到各超市、超商、大賣場、雜貨商行等，針對日本進口食品進行110年度輻射殘留量，檢驗結果均合格。

此次共查驗90件產品，包含37件中秋月餅（各式月餅、綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料）、3件烤肉調味醬及50件常見烤肉用食材（肉品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、米血糕），針對防腐劑、農藥殘留、漂白劑、硼砂、甜味劑、著色劑、保色劑、、蘇丹色素、動物用藥等，檢驗結果均符合規定。

同時也在北市各超市、超商、大賣場、雜貨商行等處抽驗40件日本進口食品，包含蔬菜、水果、水產品、嬰兒食品、乳及乳製品、包裝食品（醬料、休閒食品、飲品等），檢驗其輻射殘留量（碘-131、銫-134及銫-137），並針對32件包裝產品進行產地標示查核，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，想開心歡慶中秋節，從食材就要落實衛生管理，包含不購買來源不明的食材和醬料、徹底洗淨雙手和食材再烹飪、食材加熱、煮熟完全最安心、切勿暴飲暴食以免腸胃消化不良；若需至餐廳內用餐點，也須配合防疫措施，或選擇外帶。

另也提醒民眾，依照中央規定，目前日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣生產製造的任何食品，仍維持暫停受理輸入報驗。

根據北市食品安全自治條例第9條之2規定，北市流通的日本食品應以中文明顯標示原產地的都、道、府、縣名，若未依規定標示，將依消費者保護法第24條第2項及第56條規定，經主管機關通知改正而逾期不改正者，處2萬以上、20萬以下罰鍰。

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