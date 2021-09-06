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傳柯文哲將請辭選高雄 北市府：玩笑話

中央社 / 台北6日電

北市柯文哲今天傳出有意在2022大選前4個月請辭出戰高雄市長。北市府副發言人魏佑任對此表示，這是談話過程中的玩笑話，會跟台北市民站在一起，市政為主、防疫優先。

媒體報導，柯文哲8月27日在台灣民眾黨部舉辦便當會，席間證實「選高雄在我考慮之中」，並稱「要選的話選前四個月前就辭職下去選」，還說「我如果選上高雄一定不選總統。」

柯文哲今天上午與台北市副市長黃珊珊一同前往松山慈祐宮參拜，被問及相關選舉布局，柯文哲與黃珊珊皆表示，下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上說明。

台北市政府副發言人魏佑任表示，其實柯文哲過去也被傳出要選很多地方，這次說要選高雄是談話過程中的玩笑話，柯文哲一定會跟台北市民站在一起，市政為主、防疫優先，打拚台北市的建設跟市政。

媒體詢問，柯文哲是否有可能在2022選前4個月請辭？魏佑任說他想柯文哲是不會請辭，還是要把市政跟防疫優先完成，會以台北市民的福祉為主

魏佑任強調他沒有參與媒體報導所稱的餐會，不清楚相關狀況，不過這些都是假設性的問題，現在無論是柯文哲或副市長，都是以市政跟防疫優先。

柯文哲 北市 黃珊珊

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