新北步道年久失修有夠滑 市府、土城公所接力改善

新北市土城承天禪寺周遭的相關步道年久失修，氣候潮濕容易害人摔跤，區公所正以火焰山步道為分界，施作兩階段改善工程，預計12月中完工，觀旅局未來也將改善土樹三贏一帶微笑山線整體環境。在地議員表示，希望土樹三鶯步道可以變成在地特色進而推廣出去。

新北市議員江怡臻表示，她常接獲信徒、民眾反映，因步道至少有50年歷史，難免受到氣候影響，步道呈現不平也會長青苔容易使人滑倒，希望能在保有原有風貌時適度整修。

土城區公所指出，改善工程會以火焰山步道為界分兩階段進行，目前正在對首期火焰山步道往承天禪寺門前整修，預計10月底完工；二期則對朝山步道入口到火焰山步道前修繕，12月中旬完工，總工程經費約700萬。

區公所指出，步道修整多半靠人工翻修，會把既有石磚翻起來，因過往步道下方土壤紮實度不一才會呈現不規則形狀，會先把土壤夯實接著鋪設焊接鋼線網，再灌入水泥，最後把原有石磚順平後重新鋪設，總長度842公尺。

另外，區公所也將埋設6組集水井，從步道起點50公尺處起每25公尺設置1處排水暗溝，總共32處，讓民眾走起來不失原有特色也能更安全。

觀旅局也正規畫花2千萬對土樹三鶯一帶步道做整體環境改造，近一半經費獲得中央補助，目前工程正辦理招標，預計明年中竣工，可改善包含鶯歌大榕樹、樹林大同山景觀平台、土城天上山展望平台及三峽鳶山步道等景點。

觀旅局長蔣志薇表示，去年新北喊出微笑山線，也是新品牌，先針對土樹三鶯環境營造改善，工程都會採自然、減量概念，讓既有步道、空間提升服務品質，遊客玩得舒適。