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中和餐廳愛心待用餐經費銳減 團體募款補足虧損

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
阿興滷肉飯每天提供200份待用餐，店外經常大排長龍，老闆對自己能為社會盡一份微薄之力也感到相當開心。圖／中和區公所提供
阿興滷肉飯每天提供200份待用餐，店外經常大排長龍，老闆對自己能為社會盡一份微薄之力也感到相當開心。圖／中和區公所提供

新北市中和「阿興滷肉飯」12年來每天提供200份愛心待用餐，協助弱勢不遺餘力，但疫情5月爆發，業者收入銳減，仍是硬撐提供每天100份待用餐，新北市福田民俗改善協會得知後立即募款，捐贈3萬8000元，讓店家還能繼續撐下去，提供中和地區弱勢民眾一頓溫飽。

阿興滷肉飯是中和當地小有名氣的店家，老闆從2009年就開始提供待用餐，每天200份，歡迎弱勢族群來領取，多年下來幫助了許多家庭。不過疫情5月爆發，阿興滷肉飯受到嚴重衝擊，收入銳減，他們沒辦法再提供那麼多數量的待用餐，連帶也影響到弱勢族群的生活。

福田民俗改善協會理事長黃有財得知後，發起募款活動，邀請會員、民眾一起來出錢出力，希望能略盡微薄之力，共獲得3萬8000元，近日與中和區長賴俊達一起到店家捐贈，也感謝他們多年來為社會挹注的正能量。

新店張小姐說，家中經濟狀況不好，有3位同住家人都中風，還有龐大醫療費用要煩惱，所以每天都會來領取2份待用餐，老闆總是親切對待他們，對此真的很感謝，只要有空都會自發性來當洗碗志工，也期盼自己以後有能力時，能像老闆一樣對社會做出貢獻。

阿興滷肉飯老闆陳先生說，自己也曾遇過挫折，三餐不繼，能理解這種痛苦，當時便發願有能力時一定要為社會盡一份心力，所以開業後提供了12年的待用餐，未來也會繼續做下去，希望讓弱勢民眾都能吃飽，有更多力氣來面對困境。

賴俊達表示，新北市希望創造愛的循環，所以成立了「好日子愛心大平台待用餐平台」，邀集餐飲業者加入待用餐亭台提供弱勢族群一頓溫飽，目前中和已有20家餐廳響應，也希望能藉由拋磚引玉，吸引更多店家加入，協助社會弱勢度過難關。

中和阿興滷肉飯12年來每天都提供愛心待用餐，希望讓弱勢族群也能溫飽。圖／中和區公所提供
中和阿興滷肉飯12年來每天都提供愛心待用餐，希望讓弱勢族群也能溫飽。圖／中和區公所提供

滷肉飯 疫情

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