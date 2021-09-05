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新北青農摘下冠軍龍眼蜜 優質蜂蜜不只能喝還能沐浴

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
鼎勝養蜂場特等獎龍眼蜜及頭等獎荔枝蜜。圖／新北市農業局提供
鼎勝養蜂場特等獎龍眼蜜及頭等獎荔枝蜜。圖／新北市農業局提供

新北養蜂青農在今年「全國蜂蜜品質評鑑」大展「蜂」頭，新北農業局指出，新北青農這次共奪8獎項，繳出漂亮成績單，歡迎民眾訂購及支持，而若想進一步了解，也能到青農經營的休閒農場，體驗一條龍式養蜂及生態等食農教育課程。

農業局說明，110年全國蜂蜜品質評鑑結果出爐，新北共計榮獲8個獎項，包括2個特等獎及6個頭等獎，繳出漂亮成績單。農業局表示，新北青農聯誼會中有9位青農從事養蜂產業，本年度得獎的有「鼎勝養蜂場」、「牧蜂農莊」及「蜂樺蜂蜜專賣店」。

農業局指出，「鼎勝養蜂場」的龍眼蜜從190位參賽者中脫穎而出，展現新北青農的養蜂實力。「鼎勝養蜂場」青農吳憶宜表示，非常榮幸能獲得龍眼蜜評鑑特等獎第1名，未來也將持續精進自己，為大家提供更好的蜂蜜。「蜂樺蜂蜜專賣店」青農店長陳冠樺表示，新北優質蜂蜜不只可以喝，店內也推出「蜂蜜馬賽皂」，保濕、溫和不刺激，還飄散淡淡花香與蜂蜜香氣。

農業局提到，新北青農獲獎蜜皆已上市，青農們也各自推出獲獎蜂蜜的購買優惠，歡迎大家趕快至獲獎青農的粉絲專頁或「美味農業得來速」網頁訂購，支持在地青農，而民眾若想深入了解養蜂產業相關知識，也可到新北青農經營的「牧蜂休閒農場」，可了解養殖蜜蜂、販售蜂蜜的過程，以及生態導覽體驗等食農教育課程，是一趟適合全家大小的輕旅行。

110年9月21日前訂購牧蜂農莊得獎蜂蜜，贈送1包手作好米。圖／新北市農業局提供
110年9月21日前訂購牧蜂農莊得獎蜂蜜，贈送1包手作好米。圖／新北市農業局提供
鼎勝養蜂場青農吳憶宜。圖／新北市農業局提供
鼎勝養蜂場青農吳憶宜。圖／新北市農業局提供

青農 蜂蜜 新北

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