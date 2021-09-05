新北青農摘下冠軍龍眼蜜 優質蜂蜜不只能喝還能沐浴

新北養蜂青農在今年「全國蜂蜜品質評鑑」大展「蜂」頭，新北農業局指出，新北青農這次共奪8獎項，繳出漂亮成績單，歡迎民眾訂購及支持，而若想進一步了解，也能到青農經營的休閒農場，體驗一條龍式養蜂及生態等食農教育課程。

農業局說明，110年全國蜂蜜品質評鑑結果出爐，新北共計榮獲8個獎項，包括2個特等獎及6個頭等獎，繳出漂亮成績單。農業局表示，新北青農聯誼會中有9位青農從事養蜂產業，本年度得獎的有「鼎勝養蜂場」、「牧蜂農莊」及「蜂樺蜂蜜專賣店」。

農業局指出，「鼎勝養蜂場」的龍眼蜜從190位參賽者中脫穎而出，展現新北青農的養蜂實力。「鼎勝養蜂場」青農吳憶宜表示，非常榮幸能獲得龍眼蜜評鑑特等獎第1名，未來也將持續精進自己，為大家提供更好的蜂蜜。「蜂樺蜂蜜專賣店」青農店長陳冠樺表示，新北優質蜂蜜不只可以喝，店內也推出「蜂蜜馬賽皂」，保濕、溫和不刺激，還飄散淡淡花香與蜂蜜香氣。