快訊

調查局偵查筆錄遭證人竊走 還通風報信南部綠委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬里城堡式渡假山莊1間25萬 仲介：海景房敢買要有勇氣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
拍賣的物件大門可自由進出，天花板崩下來，雜物布滿整屋。圖／林姓讀者提供
拍賣的物件大門可自由進出，天花板崩下來，雜物布滿整屋。圖／林姓讀者提供

新北市萬里翡翠灣附近，有一棟荒廢多年的渡假山莊的物件，其中一間12坪大小的海景房，法拍底價只要25.7萬元，被登在租屋網，由於價格超低引起民眾好奇。有房仲業者一探情況，發現該物件是在3樓，整個山莊早已人去樓空，荒廢多年，遊民出入，雜亂不堪，「敢買的人應該是很大膽的，買了不知有何用，再便宜也吸引不了人」。

據一名昨天實地到現場勘查的林姓房仲人員說，這個物件位在翡翠灣附近，就位在大馬路邊一棟荒廢多年的渡假山莊的3樓，現場已無人員管理，出入自由，山莊蓋成城堡外觀，已被塗鴉客塗滿，可以直接走到樓上，沿著樓梯到各戶但見散落雜物，走進去有點恐怖，沒水沒電，晚上會有點恐怖。

林姓房仲人員表示，被法拍的3樓物件屋外，已貼有基隆地方法院的封條，法拍底價只要25.7萬元，大小為12坪平均每坪只要約2萬，依一般房產的價格來說，相當便宜，買一個車位的錢都不到，就可買一間房，「可以俯瞰海岸，景觀很好，海景第一排」。

拍賣的那戶大門可自由進出，不過，走進去滿地碎玻璃，往內一看，玻璃門窗都破了，只要是鐵的都被拆光，天花板崩下來，還看得到鋼筋，地上有棉被、水泥塊、木料、桌子、雜物布滿整屋，木門破破爛爛。恐怖的是，還有一間房有多張椅子，上面放了一排的舊娃娃，娃娃排排坐，在鬼月令人看了有點毛毛的。

「以前1樓曾開過海產店，但早就收了」附近居民說，這裡荒廢十數年了，屋齡37年，早已人去樓空，有如廢墟，除了遊民及一些喝酒的人，已沒人敢去。民眾說，3樓那間應已拍好多次了，都沒有拍出去。

不過，房仲人員說，附近有一些有管理的渡假屋物件價格還是不錯的，因為面對海景，條件還是有的。只是這間3樓的物件乏人管理，屋況又差，才會25.7萬元也乏人問津，不能一概而論。

萬里城堡式渡假山莊1間海景房，貼有基隆地方法院的封條，法拍底價只要25.7萬元。圖／林姓讀者提供
萬里城堡式渡假山莊1間海景房，貼有基隆地方法院的封條，法拍底價只要25.7萬元。圖／林姓讀者提供
一間房內有多張椅子，上面放了一排的舊娃娃。圖／林姓讀者提供
一間房內有多張椅子，上面放了一排的舊娃娃。圖／林姓讀者提供
萬里城堡式渡假山莊1間法拍屋，沿著樓梯到各戶但見散落雜物。圖／林姓讀者提供
萬里城堡式渡假山莊1間法拍屋，沿著樓梯到各戶但見散落雜物。圖／林姓讀者提供
新北市萬里翡翠灣附近，有一棟荒廢多年的渡假山莊的物件，其中一間12坪大小的海景房，法拍底價只要25.7萬元。圖／林姓讀者提供
新北市萬里翡翠灣附近，有一棟荒廢多年的渡假山莊的物件，其中一間12坪大小的海景房，法拍底價只要25.7萬元。圖／林姓讀者提供

法拍 遊民

延伸閱讀

實價登錄須申報仲介費？內政部：不用申報註明

女星租屋兩年想買下　房東找房仲賣房結局「不可思議」！

她不開心就要加薪 仲介：家事移工坐地起價幾近失控

賣厝阿明／請房仲「斡旋議價」該注意些什麼呢？

相關新聞

中秋防疫 新北禁公共場所烤肉

新冠肺炎疫情逐漸受到控制，但近期桃園傳出機師確診個案，也讓防疫警戒提升。新北市長侯友宜昨在防疫記者會指出，新北在中秋節連...

萬里城堡式渡假山莊1間25萬 仲介：海景房敢買要有勇氣

新北市萬里翡翠灣附近，有一棟荒廢多年的渡假山莊的物件，其中一間12坪大小的海景房，法拍底價只要25.7萬元，被登在租屋網...

無障礙運動環境 議員要北市學新北

台北市體育局「台北運動吧」，推廣無障礙友善運動環境，鼓勵行動不便者運動。議員吳沛憶指出，雖然各運動中心有不須使用下肢的健...

機捷A5施工高架夜間封閉 新北爭取增設A2a、A5a站

桃園機場捷運線A5泰山站新增的北側出入口正施工中，近期台1線高架將在夜間封閉施工，預計年底完工；新北市爭取機捷新增A2a...

茶壺山步道用巴拉刈除草？ 家犬誤觸死亡

新北瑞芳知名茶壺山登山步道支線，傳出有狗疑因誤觸農藥巴拉刈死亡。林姓女飼主控訴巴拉刈破壞生態，無異於殺人凶器，希望別再有...

北市失智照護資源 疫期不打烊

9月21日是國際失智症日，北市衛生局昨天舉辦「110年台北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，今年以「智立生活，台北憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。