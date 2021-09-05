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萬里城堡式渡假山莊1間25萬 仲介：海景房敢買要有勇氣
新北市萬里翡翠灣附近，有一棟荒廢多年的渡假山莊的物件，其中一間12坪大小的海景房，法拍底價只要25.7萬元，被登在租屋網，由於價格超低引起民眾好奇。有房仲業者一探情況，發現該物件是在3樓，整個山莊早已人去樓空，荒廢多年，遊民出入，雜亂不堪，「敢買的人應該是很大膽的，買了不知有何用，再便宜也吸引不了人」。
據一名昨天實地到現場勘查的林姓房仲人員說，這個物件位在翡翠灣附近，就位在大馬路邊一棟荒廢多年的渡假山莊的3樓，現場已無人員管理，出入自由，山莊蓋成城堡外觀，已被塗鴉客塗滿，可以直接走到樓上，沿著樓梯到各戶但見散落雜物，走進去有點恐怖，沒水沒電，晚上會有點恐怖。
林姓房仲人員表示，被法拍的3樓物件屋外，已貼有基隆地方法院的封條，法拍底價只要25.7萬元，大小為12坪平均每坪只要約2萬，依一般房產的價格來說，相當便宜，買一個車位的錢都不到，就可買一間房，「可以俯瞰海岸，景觀很好，海景第一排」。
拍賣的那戶大門可自由進出，不過，走進去滿地碎玻璃，往內一看，玻璃門窗都破了，只要是鐵的都被拆光，天花板崩下來，還看得到鋼筋，地上有棉被、水泥塊、木料、桌子、雜物布滿整屋，木門破破爛爛。恐怖的是，還有一間房有多張椅子，上面放了一排的舊娃娃，娃娃排排坐，在鬼月令人看了有點毛毛的。
「以前1樓曾開過海產店，但早就收了」附近居民說，這裡荒廢十數年了，屋齡37年，早已人去樓空，有如廢墟，除了遊民及一些喝酒的人，已沒人敢去。民眾說，3樓那間應已拍好多次了，都沒有拍出去。
不過，房仲人員說，附近有一些有管理的渡假屋物件價格還是不錯的，因為面對海景，條件還是有的。只是這間3樓的物件乏人管理，屋況又差，才會25.7萬元也乏人問津，不能一概而論。
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