北市推廣無障礙運動環境 議員建議設專屬健身房
台北市體育局「台北運動吧」，推廣無障礙友善運動環境，鼓勵行動不便者運動，但議員吳沛憶指出，雖然各運動中心有不須使用下肢的健身器材，供身障者健身，但不像新北市，有的健身器材可供輪椅定位使用，台北市也沒有身障者專屬的健身房，有再精進的空間。北市體育局指出，未來會再加強軟硬體設備。
吳沛憶指出，北市推廣身障者和銀髮族多運動，立意良善，但根據台北市運動中心推薦身心障礙者使用健身器材表，有的仍是以槓片控制重量調整，但以新北市板樹體育館之身障專屬健身房為例，健身器材可供輪椅定位使用，並利用油壓裝置而非槓片控制重量調整，減少使用者瞬間無法施力所產生的運動傷害。
她指出，北市各運動中心，有不少不須使用下肢的健身器材，對身心障礙者或銀髮族群，雖然可使用，但友善程度還有精進空間，應提高無障礙運動環境友善程度。
吳沛憶表示，新北市去年9月成立全國首座身障專屬健身房，她建請北市府參照新北市經驗，引入相關設施或成立無障礙專屬健身房，對輪椅使用者，也應有更便利的健身設施。
北市體育局運動產業科長李榮晉指出，「台北運動吧」有各區運動中心推薦給身心障礙者使用的器材，也有輪椅族可使用的，包括多功能訓練機，但和新北市不同是的，北市的器材規畫以共用、通用為考量，不只限於輪椅族使用，避免排擠其他族群。
李榮晉說，北市未來會再加強軟硬體設備，軟體部分是派指導團宣導高齡身障者運動健身，硬體設備會在重新招商時更新，例如引進適合高齡使用的油壓減壓器材，但仍以通用器材為主。
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