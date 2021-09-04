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茶壺山疑巴拉刈害死1狗還有1狗狀況不佳 報請警方追查
新北市知名登山景點茶壺山，靠黃金博物館支線，疑被噴巴拉刈除草，害死1狗，新北市動保處晚間表示，已聯繫上飼主，飼主家人協助將另一隻狀況不佳狗，帶至動物醫院採血，動保處將血液送榮總醫院檢驗。已報請瑞芳警分局偵辦，追查行為人。
新北市動保處長楊淑方表示，今天已聯繫上飼主，飼主家人協助將另一隻狀況不佳狗，帶至動物醫院採血，動保處將血液送榮總醫院檢驗。另外，今天也在現場架設勿使用陷阱、毒物毒殺動物，違者依法移送等字樣告示牌。
楊淑方說，農業局昨天已會同公所、里長在現場採樣送驗，預計2周內檢驗結果會出來，將行文土地所有人加強管理，並請瑞芳分局協助偵辦追查行為人。
茶壺山登山步道支線，傳出有狗疑因誤觸已公告禁用具毒性的農藥巴拉刈死亡，林姓女飼主控訴巴拉刈破壞生態，無異於殺人凶器，希望別再有毛小孩受害。瑞芳區公所已暫時封閉該500公尺步道。
林女說，平日會帶狗在茶壺山周邊散步，當天是第一次走支線步道，沒想到快樂出遊竟換來與親如家人的寵物生離死別的悲劇，在3天後就猝死，全家人都難以接受。
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