茶壺山疑巴拉刈害死1狗還有1狗狀況不佳 報請警方追查

新北市知名登山景點茶壺山，靠黃金博物館支線，疑被噴巴拉刈除草，害死1狗，新北市動保處晚間表示，已聯繫上飼主，飼主家人協助將另一隻狀況不佳狗，帶至動物醫院採血，動保處將血液送榮總醫院檢驗。已報請瑞芳警分局偵辦，追查行為人。

新北市動保處長楊淑方表示，今天已聯繫上飼主，飼主家人協助將另一隻狀況不佳狗，帶至動物醫院採血，動保處將血液送榮總醫院檢驗。另外，今天也在現場架設勿使用陷阱、毒物毒殺動物，違者依法移送等字樣告示牌。

楊淑方說，農業局昨天已會同公所、里長在現場採樣送驗，預計2周內檢驗結果會出來，將行文土地所有人加強管理，並請瑞芳分局協助偵辦追查行為人。

茶壺山登山步道支線，傳出有狗疑因誤觸已公告禁用具毒性的農藥巴拉刈死亡，林姓女飼主控訴巴拉刈破壞生態，無異於殺人凶器，希望別再有毛小孩受害。瑞芳區公所已暫時封閉該500公尺步道。