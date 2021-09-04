疑遭噴灑巴拉刈致犬隻死亡 茶壺山支線步道暫封閉

新北市瑞芳區知名的茶壺山登山步道旁，靠近黃金博物館的一條支線步道，傳出疑似有人噴灑公告禁止使用具毒性的巴拉刈，導致一名飼主的狗接觸死亡。市府農業局已採落葉檢測，預計2周後報告會出來。區公所先行封閉該長約500公尺雜草有枯死的支線步道，以維民眾安全。

瑞芳區公所在靠黃金博物館的支線步道口掛上告示牌，寫著本步道疑似有民眾使用毒性男藥巴拉刈進行除草，為確保民眾之安全健康，步道暫時封閉，待農業局採樣確認安全無虞後另行開放。

瑞芳區長施玉祥說，支線步道靠黃黃金博物館一側，不是茶壺山登山的主步道，因此並沒影響一般來登山運動的民眾。銅山里長有協助通報，疑似有人使用巴拉刈除草劑，農業局也有接獲類似陳情，經建課2日張貼公告提醒附近民眾，3日會同農業局及里長採檢落葉進行檢測，預計2周後報告會出來。

台南後壁菁寮無米樂社區最後一頭水牛「牛牛」，8月31日傳出死亡憾事，「牛牛」的主人紀錄片「無米樂」主角之一的文林伯（黃文林），獸醫師到場查看疑誤食農藥。

瑞芳近日也傳出有狗疑因誤巴拉刈而死亡，林姓女飼主指帶寵物狗Maru在茶壺山步道支線散步後，疑因沾染到登山步道旁邊，有人施灑台灣已立法禁止的致命除草劑「巴拉刈」，引發肺炎急速致命3天後就吐血猝死。