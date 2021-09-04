邀青農返鄉 北市「木柵青農日常」展覽推精緻農產茶酒

北市產發局輔導木柵區農會，於今天起到12日在南港瓶蓋工廠台北製造所展覽「木柵青農日常展」，同時舉辦「茶酒新品發表會」。副市長黃珊珊表示，茶很傳統，但只要經過設計和包裝就會有很多附加價值，希望青農們能繼續發揮創意，北市府希望年輕人回到原生地方，投入在家鄉維生，而不是離開家鄉。

這次茶展中，是由9位木柵青農推出不同風味的「木柵小茶罐」，還有正欉鐵觀音茶、小葉種韻紅紅茶搭配以龍眼蜂蜜酒作為基底的「木柵茶香蜂蜜酒」，以及展期限定「燒灼鐵觀音調酒」帶有濃郁荔枝香氣的日本酒混搭木柵鐵觀音，只有展期間才喝得到。

現場除了有茶書籍、繪本提供民眾閱覽外，週末更提供限量手作活動，包含茶絹印、茶染、苔球、金工和茶御守等，展期只有9天，民眾可要把握機會參觀。

黃珊珊受訪時表示，看到這麼多年輕人都回到農家來做務農讓她非常感動，台北有非常精緻的農業，以前不知道如何讓農產品更有價至，今天看見這些精緻的農產品後，覺得未來青農發展會很有前途，希望青農朋友能把創意發揮到淋漓盡致，讓青農回到原生地方、投入在地維生，而不是都離開家鄉。

黃珊珊說，產發局輔導青農輔導計畫從2014年就開始，年輕人願意回家鄉過務農生活，現在都小有成就，雖然茶很傳統，但只要經過設計和包裝，就會有很多附加價值，把茶葉製品變成精品，讓生活更有品味，由於台北市的農業沒辦法像其他縣市有那麼大規模，但可以增加單價，提高農產品附加價值。