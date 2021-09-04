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工筆重彩融生活新意 陳士侯個展「心造自然」今起展出
新北市藝文中心第三展覽室即日起至9月29日展出《心造自然－陳士侯個展》，選出藝術家陳士侯48件作品。陳士侯跳脫傳統工筆，賦予內容和形式上的新意，將日常生活隨處可見的事物，融入自身觀點與工筆重彩的技巧後，兼併融合中國傳統媒材與西方繪畫語言，展出作品分別為工筆、陶瓷、佛像畫三大主題展區，作品筆墨精緻、畫面雅潔。
陳士侯的水墨作品早期創作為大自然的花果、植物、魚蟲、飛鳥，寫生求真功夫達數十年，從畫作中可以感受到台灣田園生活的閒情逸致。後期因有感佛教在台灣民間的共鳴，轉入佛像人物造像。
陳士侯用七年的時間鑽研佛像人物造像的技巧。陳士侯在創作佛像畫前，會參酌宋元明清佛陀畫像，再加入現代元素，增添時代新意，畫出屬於現代的佛畫像。
新北市文化局局長龔雅雯表示，陳士侯的作品不僅承襲海上畫派及嶺南寫意技法，還建立出自己的繪畫風格，在日常生活中進行觀察和積累，創造出極具生命活力的優秀作品。筆意自然且極富新意，突破傳統花鳥畫之新風格，工整細密的線條和層層上色技法的運用，呈現出深厚的繪畫技巧，也是藝術家對世間的通透觀察。
文化局表示，因應疫情，展覽期間採預約制，更多展覽資訊請至新北市藝文中心官網，或來電洽詢02-22534417分機122。
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