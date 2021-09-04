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到新北觀音山拍照打卡 換限量特色口罩

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
北觀處10月推出「尋!鷹雄好漢-尋寶拍照闖關活動」，拍照就可換限量特色口罩。圖／北觀處提供
北觀處10月推出「尋!鷹雄好漢-尋寶拍照闖關活動」，拍照就可換限量特色口罩。圖／北觀處提供

新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾周末選擇到戶外放送心情，交通部北觀處明起舉辦「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」，包括認識觀音山的猛禽、走訪山林步道，另外10月1日起還有「尋!鷹雄好漢-尋寶拍照闖關活動」，拍照就可換限量特色口罩

北觀處指出，由台灣猛禽研究會專業解說的「悠遊觀鷹-生態導覽活動」，將會透過戶外賞鷹路線、觀音山猛禽展示館的實地解說，以及DIY體驗等，深入認識「觀音四秀」大冠鷲、 鳳頭蒼鷹、灰面鵟鷹及赤腹鷹等猛禽知識。

「綠色走讀-健行導覽活動」則由導覽志工與在地藝術工作者，帶領民眾走訪山林步道， 以解說、現地速寫動植物等方式，了解觀音山的自然生態與人文故事。北觀處表示，凡報名參加活動者將可獲得在地特色小禮。

北觀處表示，為了讓更多民眾前往觀音山多條步道，10月1日開始的尋寶拍照闖關活動，只要前往觀音山 6 個具有代表性的地標景觀的其中4個，合影拍照上傳至「幸福北海岸」臉書粉絲頁，就可到遊客中心兌換限量2000組特色口罩。

北觀處說，活動也與旅行社、台灣觀巴等業者推出觀音山套裝旅遊行程，除了專人導覽解說觀音自然生態與人文故事，還能視時令體驗一日小農現採綠竹筍或文旦柚的樂趣，甚至品嘗地特色的觀音山風味餐。

口罩 自然生態 新冠肺炎

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