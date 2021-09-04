新北文旦柚展售會即日起開賣 滿千元加送文旦禮盒

中秋節將至，新北市農業局與八里區農會即日起至9月12日舉辦為期9天的「新北幸福柚平安」新北文旦柚展售會，推出史上最殺優惠，現場消費滿500元送100元柚香券，另外滿千送文旦柚5斤禮盒一箱及防疫小禮物，數量有限，送完為止。

正值八里文旦柚產季，今年由於生長期氣候平順、陽光充足，文旦柚品質和香甜Q度高於以往。農業局表示，即日起在現場消費滿500元獲100元柚香券，另於現場消費即獲得防疫小禮物。今年除了柚香券，更加碼推出優惠，滿千送文旦柚5斤禮盒一箱。八里區農會也將象徵平安保佑的柚子塔帶到現場，現場有多家優質文旦品牌供挑選。

另外，農會於9月2日舉辦「第30屆文旦柚」及「第5屆幸福果饌」評鑑比賽，分別由柚農李康榮及黃阿發拿下冠軍殊榮，李康榮還獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達12.7度。

黃阿發今年73歲，從事文旦柚種植已有16年，為評鑑比賽的常勝軍，過去從事針織產業，為了繼承家業而回來種植文旦柚。黃阿發說，前期的乾旱對文旦柚沒有影響，加上後期沒有遇到颱風，今年栽植過程很順利，在得知拿到冠軍時十分高興，覺得辛苦終於有了回報。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，建議大家在挑選文旦柚時，可以選擇果皮光澤、果形成紡錘狀、拿起來有扎實感的果實，並記得在陰涼通風處放置5至7天，等文旦柚「辭水」，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。中秋佳節將近，很適合將帶有「團圓保佑」的好意象送給親近的人。