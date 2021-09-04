釣魚人有福了！台中港北堤花5000萬改善完工

台中港北防波堤全段2818公尺，2019年10月起全面開放垂釣，為台灣第一個釣魚示範區，至今已超過10萬多人次前來享受垂釣樂趣。但北堤既有堤面長年承受海浪越波的拍擊侵蝕，多處堤面已損壞，台中港務分公司投入約5000萬元改善，已於今年7月底完工。

台中港務分公司表示，北堤既有堤面長年承受海浪越波的拍擊侵蝕，多處堤面已損壞，影響車輛通行，部分伸縮縫也出現坑洞。

為了維護釣客安全，並使示範區內的各項設施更趨完善等考量，台中港務分公司自去年度起陸續投入約5000萬元，對北堤堤面進行加鋪、輪檔打除重設與粉刷警示漆、新設安全梯暨其他附屬設施進行改善，總改善長度達2500公尺，已於今年7月29日全域改善完成。