快訊

長榮航空1確診機師遭開除！「2事由違反防疫規定」

蘋果iPhone 13發表衝擊！iPhone 12大跳水「便宜快9千」

國道1號大華系統至汐止拓寬有解 蔡適應：高公局指可行

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國道1號大華系統至汐止拓寬有解，蔡適應：高公局指可行。圖／立委蔡適應服務處提供
國道1號大華系統至汐止拓寬有解，蔡適應：高公局指可行。圖／立委蔡適應服務處提供

國道1號基隆到汐止段交通量非常大，導致塞車成為長久問題，高速公路局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」案，經1年多的評估作業，立委蔡適應表示，高公局長趙興華指評估結果「可行」，近期將辦拓寬說明會。

民眾反映基隆到汐止段交通量非常大經常塞車，蔡適應說，為解決市民通勤需求，多次與交通部研擬解決方案，因大華系統到汐止交流道間，部分路段僅有2線道，用路民眾眾多，平日通勤尖峰時期和連續假日交通量非常大，他自己開車到立法院時也常塞在其中，因此積極尋求緩解辦法。

蔡適應表示，感謝前交通部長林佳龍在2019年到基隆會勘後，請高速公路局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」一案，計畫從去年開始，期間蔡適應持續與高公局瞭解進度，終於在今天從趙興華局長口中，聽到評估結果「可行」。

蔡適應說，顧問公司就工程面研擬平面、高架兩種方案，不過高架方案因為涉及大量拆遷，他認為對民眾影響過大，因此支持採用平面拓寬方案。目前高公局正彙整相關單位意見，近期將會辦理地方說明會，就規劃方案詳細說明及施工期間會造成的影響。

蔡適應表示，國道一號塞車問題長期困擾基隆市民，他努力穿梭爭取有結果，跨出重要的進度，感謝各單位積極辦理，未來包含綜合規畫內等程序，預計最快2年後動工，他會持續緊盯，並向交通部爭取預算，讓拓寬案能順利進行。

國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常會壅塞，基隆、汐止兩地居民建議拓寬及大華系統增設七堵匝道。

國道1號大華系統至汐止拓寬有解，蔡適應：高公局指可行。圖／立委蔡適應服務處提供
國道1號大華系統至汐止拓寬有解，蔡適應：高公局指可行。圖／立委蔡適應服務處提供
國道1號大華系統至汐止拓寬有解，蔡適應：高公局指可行。圖／立委蔡適應服務處提供
國道1號大華系統至汐止拓寬有解，蔡適應：高公局指可行。圖／立委蔡適應服務處提供

蔡適應 汐止 國道

延伸閱讀

不做生意也要做愛心 汐止店家愛心餐煮八年

路面破損走路也跌倒 汐止汐萬路年底重鋪

汐止生態池大雨水漫路面 要排水引流改善

載整車來回收 汐止江北里黃金資收量爆增

相關新聞

捷運南北環、新北樹林線 盼年底動工

雙北推動環狀線南北環、新北樹林線捷運工程，不過近期受到疫情與原物料影響，包含南北環6個區段標、新北樹林線2區段標均流標。...

新北文旦柚展售會即日起開賣 滿千元加送文旦禮盒

中秋節將至，新北市農業局與八里區農會即日起至9月12日舉辦為期9天的「新北幸福柚平安」新北文旦柚展售會，推出史上最殺優惠...

釣魚人有福了！台中港北堤花5000萬改善完工

台中港北防波堤全段2818公尺，2019年10月起全面開放垂釣，為台灣第一個釣魚示範區，至今已超過10萬多人次前來享受垂...

國道1號大華系統至汐止拓寬有解 蔡適應：高公局指可行

國道1號基隆到汐止段交通量非常大，導致塞車成為長久問題，高速公路局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委...

新北引進83位企業志工 陪偏鄉孩子暑期數位伴讀

因應新冠肺炎疫情影響，新北市教育局與83位企業家合作辦理「數位陪伴，綻放生命」計畫，讓偏鄉、弱勢孩子學習不中斷。企業家透...

新北永和大陳都更案 單元5、6、7均有業者投標

永和大陳社區都市更新共分7個單元，由新北都更處負責的第5、6、7單元都市更新案，昨第2次招商截止，均有業者投標，預計10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。