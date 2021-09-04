國道1號大華系統至汐止拓寬有解 蔡適應：高公局指可行
國道1號基隆到汐止段交通量非常大，導致塞車成為長久問題，高速公路局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」案，經1年多的評估作業，立委蔡適應表示，高公局長趙興華指評估結果「可行」，近期將辦拓寬說明會。
民眾反映基隆到汐止段交通量非常大經常塞車，蔡適應說，為解決市民通勤需求，多次與交通部研擬解決方案，因大華系統到汐止交流道間，部分路段僅有2線道，用路民眾眾多，平日通勤尖峰時期和連續假日交通量非常大，他自己開車到立法院時也常塞在其中，因此積極尋求緩解辦法。
蔡適應表示，感謝前交通部長林佳龍在2019年到基隆會勘後，請高速公路局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」一案，計畫從去年開始，期間蔡適應持續與高公局瞭解進度，終於在今天從趙興華局長口中，聽到評估結果「可行」。
蔡適應說，顧問公司就工程面研擬平面、高架兩種方案，不過高架方案因為涉及大量拆遷，他認為對民眾影響過大，因此支持採用平面拓寬方案。目前高公局正彙整相關單位意見，近期將會辦理地方說明會，就規劃方案詳細說明及施工期間會造成的影響。
蔡適應表示，國道一號塞車問題長期困擾基隆市民，他努力穿梭爭取有結果，跨出重要的進度，感謝各單位積極辦理，未來包含綜合規畫內等程序，預計最快2年後動工，他會持續緊盯，並向交通部爭取預算，讓拓寬案能順利進行。
國道1號東湖至八堵交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，例假日則有雙上往返東北角旅遊景遊玩車潮，日夜常常會壅塞，基隆、汐止兩地居民建議拓寬及大華系統增設七堵匝道。
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