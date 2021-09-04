新北引進83位企業志工 陪偏鄉孩子暑期數位伴讀

因應新冠肺炎疫情影響，新北市教育局與83位企業家合作辦理「數位陪伴，綻放生命」計畫，讓偏鄉、弱勢孩子學習不中斷。企業家透過8週視訊一對一陪伴91位孩子線上閱讀、學習、談心說夢與職業探索。暑假伴讀結束後，志工們也發現缺乏動機、自信不足的孩子們，蛻變成主動積極的樣貌，備感欣慰。

教育局表示，此次與企業家合作計畫陪伴偏鄉、弱勢孩子，是一種新型態的伴讀模式。國小學生是楷模學習重要階段，企業志工用自身生活經驗結合線上學習資源與閱讀平台，帶著孩子認識自己並探索世界，為學生未來的學習產生啟蒙，發展樹立正向典範。此外，教育局更與志工一同參與線上分享會，對孩子遇到的問題提出解決方案，紮實讓教育的影響力融入數位陪伴之中。

其中，恩恩（化名）原本是個遇到挫折就逃避的孩子，志工銀魚透過繪本閱讀問答討論，建立他的信心。銀魚表示，雖隔著螢幕，但只要有互動就可以拉近彼此，也發現恩恩口語表達不是很流暢，但很有自己的想法，一次比一次進步。有天恩恩畫一幅畫送給銀魚，畫中有兩人的身影，因此將畫作命名為「銀魚與恩的夢想世界」。如此一對一陪伴，孩子感受到愛，讓生命引發更多可能性。

達達（化名）的雙親在服刑中，志工洪姊姊為讓他有自學能力，透過視訊花了2個小時教他安裝資訊設備。洪姊姊表示，自己是暑期中少數跟達達說話的成年人，希望透過伴讀種下善的種子長成希望，自己也好像多了一個孩子。學校老師驚喜表示，還好暑假有志工陪伴達達度過父母不在身邊難熬的時期，成為孩子生命中的貴人。

教育局長張明文表示，新北市提供如課後照顧、夜光天使、教育優先區等計畫照顧偏鄉及弱勢孩子。這次經由公私協力的創意，由企業志工提供全新的學習伴讀方式，做學習楷模並提供線上適性陪伴，一起與孩子探索需求與喜好、興趣與發展，不但擴展視野也提供支持增加正向能量。