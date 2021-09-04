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新北永和大陳都更案 單元5、6、7均有業者投標

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
永和大陳社區都市更新共分7個單元，由新北都更處負責的第5、6、7單元都市更新案，昨第2次招商截止，均有業者投標，預計10月就能確認實施者。圖／都更處提供
永和大陳社區都市更新共分7個單元，由新北都更處負責的第5、6、7單元都市更新案，昨第2次招商截止，均有業者投標，預計10月就能確認實施者。圖／都更處提供

永和大陳社區都市更新共分7個單元，由新北都更處負責的第5、6、7單元都市更新案，昨第2次招商截止，均有業者投標，預計10月就能確認實施者。另外新北住都中心負責的第3單元預計月底公告招商，單元1、4年底年底開始前期整合作業。

永和大陳社區公辦都更從北縣府時期推動並畫分7個單元，迄今12年只有第2單元完工交屋，而第2單元重建後為新建案「勝開大地」，根據財政局近期標售的價格，每坪約54.6萬元至66.5萬元，也帶動其他單元都更的意願。

都市更新處長張壽文說，今年3月第1次招商未果，事後彈性調整財務能力資格、委託技術服務費用得列入共同負擔等招商條件，昨日第2次結標後，第5、6、7單元均有業者投標，後續將儘速選出優質的更新事業實施者。

都更處總工程司李擇仁表示，結標後將在9月中旬前審完業者的資格，由於部分單元有2家以上的業者投標，後續還要辦理評選，預計10月確認實施者，拚年底前完成簽約，就能進場整合、施作。

新北住都中心指出，大陳單元3的住戶同意比例已經達9成左右，今起連續舉辦7場地區說明會，9月10日舉辦招商文件草案說明會，預計這月底公告招商尋求出資人，若順利最快明年初可完成簽約、明年動工。

永和大陳社區都更分為新北都更處、新北住都中心2單位負責，但做法不同各有優缺點。都更處直接找尋實施者，雖需要整合時間，但對實施者彈性較大；住都中心則先行整合提高意願，實施者不需過多整合時間，但彈性較受限制。

永和大陳社區都市更新共分7個單元，由新北都更處負責的第5、6、7單元都市更新案，昨第2次招商截止，均有業者投標，預計10月就能確認實施者。圖／都更處提供
永和大陳社區都市更新共分7個單元，由新北都更處負責的第5、6、7單元都市更新案，昨第2次招商截止，均有業者投標，預計10月就能確認實施者。圖／都更處提供

都更 新北 都市更新

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