機捷A5北側出入口年底完工 A2a、A5a站仍在爭取中

桃園機場捷運線A5泰山站新增的北側出入口正施工中，近期台1線高架夜間將封閉施工，預計年底完工；新北也爭取機捷新增A2a、A5a站，目前則等待桃園市政府確認後，將正式提送審查。

機捷2017年開通後，泰山站僅有新莊一側出入口，去年底新北捷運局與地主協調成功，決議用2年800萬元租借土地，去年底開始興建北側出入口，方便泰山地區民眾進出，而地主待塭仔圳重劃區市地重劃後，就可分回土地。

新北捷運局指出，目前工程正進行主站體外牆、隔間牆灌漿，及裝修材料與機電設備訂製，預計今年9月可完成空橋鋼構連通既有站體，整體工程則預計於今年底完工。

捷運局表示，為了工程需求，台1線高架橋往桃園方向即日起至9月15日夜間0時至5時施工封閉，請改由新泰路閘道下橋後行駛，平面道路自中原路口至泰林路間封閉南下車道，改利用北上車道調撥方式通行。

另外新北也爭取增設A2a、A5a站，建設計畫經交通部鐵道局在去年11月12日召開初審會議，新北完成報告修正後，目前再跟桃園市府確認，等待確認完畢就會再次提送桃園市政府轉交通部審查。

A2a站規劃在二重抽水站北側越堤道上方、A5a站位於新北大道、民生路口附近，相關經費盼中央能夠給予協助，新北捷運局副局長林耀長說，A2a目前是公園用地、A5a站透過塭仔圳重劃取得，2站的用地都沒有問題，就等計畫通過。