快訊

五倍券來了！有望10月上旬啟用、使用期超過半年

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

建教生受疫情衝擊 新北提供紓困度難關

中央社 / 新北3日電

新北市府教育局今天表示，照顧受疫情影響且有經濟需求的建教生，提供紓困及圓夢獎學金，以度過難關。開學後讓學生半工半讀賺取生活費，並輔導「專業證照專班」習得一技之長。

穀保家商校長嚴英哲今天表示，受到COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）疫情影響，建教生無法實習，經濟壓力受衝擊。市府教育局「紓困及圓夢獎學金」，成為協助學生解決困境的及時雨。

莊敬工家餐飲管理科建教生吳雅芸表示，目前在台北君品酒店實習，常會接觸到國外旅客，需增強英語能力。市府補助學校開辦外語證照班，在學期間能專注技藝養成並考取證照，有助職場競爭力。

能仁家商商業經營科建教生顏旖璇表示，媽媽是家裡主要經濟來源，為減輕母親負擔，國中畢業後決定就讀建教合作班，可習得一技之長並完成學業。受疫情影響，實習津貼收入大減，紓困獎學金解決燃眉之急。

她說，「安心在校工讀」方案，讓開學後可在學校工讀，避免在外打工增加染疫風險，也改善家裡經濟。學校的專業證照專班精進專業知識，可為重返工作崗位超前部署。

教育局表示，「紓困及圓夢獎學金」搭配教育部紓困4.0，停課期間每月每生新台幣1萬元，1942人符合申請資格，減輕建教生經濟負擔；另額外補助300名建教生，每人至少2萬元圓夢獎學金，鼓勵持續自我精進。

局長張明文表示，全市目前共有9校9科辦理建教合作班，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業。「安心在校工讀」專案，除提供學生在校工讀機會，也為學校減輕額外庶務與防疫工作的負擔；學生也避免到外面打工增加染疫風險，專案是雙贏政策。

疫情 教育局

延伸閱讀

機師兒確診！新北釐清足跡 侯友宜：應視同Delta病毒看待

BNT學生優先施打 新北：已完成媒合醫院作業

教室冷氣裝好只能看不能吹 南市教育局這樣解釋

捷運南北環、萬大樹林線都流標 新北：盼年底動工

相關新聞

北市河濱中秋可烤肉？ 黃珊珊：視疫情狀況決定

中秋節即將到來，民眾最期待的戶外烤肉是否開放，台北市副市長黃珊珊今天在防疫記者會中表示，目前每周都會檢討場域解封，還是要...

抓疫情黑數 北市徵萬華5千人抽血研究血清抗體

台北市政府和台北醫學大學、台大公衛學院合作在萬華區執行血清抗體研究，藉此了解疫情流行狀況、黑數和抗體變化。台北市長柯文哲...

登上山城石階 回望滬尾街的港口風采

走在臨河的淡水老街上，人們幾乎忘了，腳下這片陸地從前有很大面積是沙洲，十幾年前一場填海造陸的工程拉開了人與河的距離，而在淡水的歷史上，改變從來不稀奇

八大從業人員苦不堪言 侯友宜：中央、地方都未開放

八大行業停業3個多月，許多從業人員失業久無收入苦不堪言，還傳出有人輕生。新北市長侯友宜說，現階段中央、地方都未開放八大，...

敬老卡480點因疫情浪費掉 羅智強：我當市長重發敬老金

台北市議員羅智強今再發競選市長政見，他認為疫情發生，台北市的長者福利幾乎停擺，里的共餐取消，就連鼓勵出門的敬老卡480點...

改善狹窄巷道降低事故 新莊天祥街47巷拓寬為雙向車道

為改善新莊區天祥街47巷周遭居民行車安全，新北市新工處在8月25日完成天祥街47巷及雙鳳路口處巷口瓶頸點建物拆除，拓寬為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。