建教生受疫情衝擊 新北提供紓困度難關
新北市府教育局今天表示，照顧受疫情影響且有經濟需求的建教生，提供紓困及圓夢獎學金，以度過難關。開學後讓學生半工半讀賺取生活費，並輔導「專業證照專班」習得一技之長。
穀保家商校長嚴英哲今天表示，受到COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）疫情影響，建教生無法實習，經濟壓力受衝擊。市府教育局「紓困及圓夢獎學金」，成為協助學生解決困境的及時雨。
莊敬工家餐飲管理科建教生吳雅芸表示，目前在台北君品酒店實習，常會接觸到國外旅客，需增強英語能力。市府補助學校開辦外語證照班，在學期間能專注技藝養成並考取證照，有助職場競爭力。
能仁家商商業經營科建教生顏旖璇表示，媽媽是家裡主要經濟來源，為減輕母親負擔，國中畢業後決定就讀建教合作班，可習得一技之長並完成學業。受疫情影響，實習津貼收入大減，紓困獎學金解決燃眉之急。
她說，「安心在校工讀」方案，讓開學後可在學校工讀，避免在外打工增加染疫風險，也改善家裡經濟。學校的專業證照專班精進專業知識，可為重返工作崗位超前部署。
教育局表示，「紓困及圓夢獎學金」搭配教育部紓困4.0，停課期間每月每生新台幣1萬元，1942人符合申請資格，減輕建教生經濟負擔；另額外補助300名建教生，每人至少2萬元圓夢獎學金，鼓勵持續自我精進。
局長張明文表示，全市目前共有9校9科辦理建教合作班，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業。「安心在校工讀」專案，除提供學生在校工讀機會，也為學校減輕額外庶務與防疫工作的負擔；學生也避免到外面打工增加染疫風險，專案是雙贏政策。
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