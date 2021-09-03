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不做生意也要做愛心 汐止店家愛心餐煮八年

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汐止觀光夜市老闆娘阿秀很有愛心，八年來提供愛心餐幾乎不間斷。 圖／觀天下有線電視提供
汐止觀光夜市老闆娘阿秀很有愛心，八年來提供愛心餐幾乎不間斷。 圖／觀天下有線電視提供

記者陳惠玲／汐止報導

汐止觀光夜市裡的一家小吃店，老闆娘阿秀很有愛心，八年來提供愛心餐幾乎不間斷，疫情期間停了兩個月，警戒一降級馬上恢復，本來是邊做生意邊提供愛心餐點，但是，今年身體不好開刀後，體力大不如前，不過，阿秀姊堅持做愛心，每天不做生意，還是維持每天提供待用餐點。

老闆娘阿秀說，愛心餐已經做八年，當時就是大家都很辛苦，我本身在賣麵，有些比較艱困的民眾說可不可以先欠著，都說不用拿去吃，結果就一直做到現在，好在97.7電台贊助，一開始做的時候就一路協助，沒有經費就補貼，慢慢的愛心餐就做起來，漸漸的善心人士就一直來幫忙，現在汐止福德愛心會也每天會將不夠的捐款補足，真的謝謝大家的愛，大家的幫忙才有今天，所以，也是義不容辭，女兒一直勸太辛苦不要做了，但還是堅持做下去，因為沒做不行，得要幫助那些弱勢，有能力就幫，做的也很快樂。

汐止福德愛心會理事長吳友欽指出，阿秀姊真的很辛苦，也很敬佩他，做愛心餐做這麼多年，協會會一路陪著她，做她堅強的後盾，一起為地方上付出，幫忙需要幫助的人。

做愛心不落年後，汐止福德愛心會加入行列，因為，每天至少提供幾十個便當，一個月下來都要好幾萬，除了路過民眾捐款，不夠的通通都是福德愛心會買單，希望待用餐可以持續下去，而每天煮愛心餐的阿秀姊，本來都是邊賣吃的，而只要有需要的人都可以來享用免費餐點，只是今年初開刀後，體力大不如前，所以，現在寧願先不做生意，也堅持要來煮愛心餐，民眾說，真的很感動，感謝店家幫助我們這些窮困的人，至少都有飯可以吃。

老闆娘指出，提供的便當都會有一個主菜，可能魚或肉，再加四道菜，那今年開始就沒有營業就只有做愛心餐，因為腰去開刀，現在綁著腰也在做，不然，怕他們沒地方吃飯啊，會持續做下去，不會休息，就算不做生意也堅持做愛心餐，因為反正孩子都長大了，不用負擔家裡的經濟了，現在自己做快樂就好。

愛心 汐止 捐款

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