淡水古蹟博物館有巧思 中秋舉辦射日體驗賽
每年中秋節大家都會烤肉，但淡水古蹟博物館提供不一樣的選擇，配合東奧射箭男團奪下銀牌及全國運動會在新北的風潮，特別在滬尾砲臺推出限量120位「中秋射日－古蹟射箭賽」，活動不但融入后羿射日故事元素，更是搭配運動熱潮，讓大家親身感受上場比賽對戰。
淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，今年因應疫情，在遵守相關防疫規定之下，古蹟博物館，展現不同於以往的創新作為，讓更多人能透過不同節慶來認識古蹟，接下來的中秋節活動，同樣希望大家在古蹟裡玩得開心又放心，從遊戲中認識歷史與傳統節日。
活動共分2場，9月20日(一)上午9時30分與下午1時，每場次2小時，每場次限量30組，共120人。預計9月6日(一)中午12時在淡古官方網站開放報名，額滿為止，因防疫相關規定，不開放現場報名。歡迎有興趣的人邀親朋好友組隊一起到古蹟過節，體驗當射箭國手的帥氣感。
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