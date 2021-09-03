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路面破損走路也跌倒 汐止汐萬路年底重鋪

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路三段318巷路面破損坑坑洞洞，市議員張錦豪會勘，也決定最快在年底可以重鋪改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路三段318巷路面破損坑坑洞洞，市議員張錦豪會勘，也決定最快在年底可以重鋪改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路三段318巷，因為，柏油路面破損坑坑洞洞，造成行經的老人家走路容易跌倒，騎機車也危險，所以，今(3)日市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，也決定最快在年底可以重鋪改善，讓民眾有平坦安全的通行空間。

烘內里長魏語徵說，汐萬路三段318巷，已經至少十幾二十年沒有重鋪，道路破損嚴重，有時候小時塊跑上來，騎機車常常會滑倒，路面坑坑洞洞，住戶們一直希望能夠協助將這條道路重鋪，讓大家出入比較好走。

市議員張錦豪指出，在汐萬路三段大概柯子林上方，裡頭也住了好幾戶的人家，再加上年紀都比較大了，路況不好，老人家走起來不安全，尤其這裡進出都得走這一段斜坡接出去汐萬路，但是路面明顯坑坑洞洞，老人家容易走路跌倒，騎機車也危險，所以，請公所、養工處協助道路重鋪，順利的話，預計在下半年會完成，最晚明年上半年會將這段路重鋪。

汐止

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