新北市忠烈祠秋祭典禮 防疫不減莊嚴緬懷先烈

今天是9月3日軍人節，新北市長侯友宜到淡水忠烈祠進行「革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮」，市長侯友宜擔任主祭，為了防疫減少參與人數，新北市淡水、八里、三芝石門區長代表參加及警義消代表，在淡水忠烈祠祭祀追思，市長侯友宜表情嚴肅依照流程，向陣亡將士以及殉難同胞的牌位，獻花祭拜。

春祭典禮簡約隆重，烈義士家屬以象徵純潔祝福的白玫瑰花替代祭祀用的香來悼祭，市長表示，原紀念為國捐軀的向祠內奉祀的241名烈、義士及軍、警、消表達追思之意。因應疫情之故，本次祭典儀式精簡莊嚴，並採直播方式，與家屬同步懷念親人，避免群聚。

為配合防疫政策，以往秋祭典禮參與人數逾300人，這次忠烈祠秋祭典禮精簡參與祭單位，僅由新北市議會、新北市各機關、軍方等代表以及鄰近行政區區長代表共計約50餘人陪祭，向烈、義士表達最深的敬意。