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北海岸復育艷紅百合成功 花農種植兩年開花

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山、萬里地區的花農柳枝芳嘗試復育艷紅鹿子百合，今年傳出開花好消息，未來艷紅鹿子百合也可望在金、萬地區復育種植。 圖／紅樹林有線電視提供
金山、萬里地區的花農柳枝芳嘗試復育艷紅鹿子百合，今年傳出開花好消息，未來艷紅鹿子百合也可望在金、萬地區復育種植。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣特有種花卉，艷紅鹿子百合，被列為瀕臨滅絕的植物，目前主要分佈區域在新北市的平溪區，近來復育工作開始往周邊區域發展，在兩年前農業局委託金山萬里地區的花農柳枝芳嘗試復育，今年傳出開花好消息，未來艷紅鹿子百合也可望在金、萬地區復育種植。

花農柳枝芳說，艷紅鹿子百合又被稱作『峭壁的精靈』，多生長在峭壁有遮陰、不積水的棲地，因此復育時特別留意採用半日照的方式，模擬峭壁、大樹下等環境，經過兩年，今年終於開花，而艷紅鹿子百合與北海岸正在復育的原生野百合習性相當不同，但選擇不同棲地，在北海岸同時復育兩種百合，是沒有太大問題。

市府農業局簡任技正洪勝雄表示，其實在北海岸金山、萬里地區本來就有它的棲地，因此這次也將艷紅鹿子百合的種苗帶來給柳班長種植，在挑選棲地與土壤介質的慎密照顧下，兩年就開花實在是相當難得，農業局未來也將會持續努力來復育。

而花農柳枝芳帶來艷紅鹿子百合在北海岸開花的好消息，農業局可以說是相當振奮，未來除了持續推動艷紅鹿子百合的復育，藉以達到艷紅百合處處開的目標外，更將近來發現的另一種原生百合細葉捲丹的苗種提供給柳班長，希望不久的將來也能傳出開花的好消息，讓消失在台灣近百年有浴火鳳凰之稱的細葉捲丹，能狗再次在台灣的土地上開花。

金山 萬里

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