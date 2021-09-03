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抓疫情黑數 北市徵萬華5千人抽血研究血清抗體

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

台北市政府和台北醫學大學、台大公衛學院合作在萬華區執行血清抗體研究，藉此了解疫情流行狀況、黑數和抗體變化。台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，將會在萬華區抽5千人進行抽血做研究，強調這是為了台灣防疫所做的準備，拜託大家多幫忙。

柯文哲表示，5月初的疫情到底發生什麼事情，是研究的主要原因，要查到底有多少人感染？黑數有多少？至於為什麼選萬華，主因就是當地案例最多，需要一定規模的統計數據，因此必須要有足夠的樣本數。

北醫附設醫院醫師王森德表示，萬華社區是這波疫情重點區域，萬華市民也承受大壓力，計畫團隊服務萬華社區民眾，透過調查，瞭解萬華社區實際流行病學狀況，透過調查，了解民眾血清抗體變化狀況。

王森德表示，研究有幾個目的，可以瞭解實際感染情況，社區流行盛行率，協助疫調、傳播鏈狀況，調整防疫政策，大流行區域有沒有機會做到族群免疫。

至於實際執行狀況，王森德表示，每一梯次會找100位確診者，在針對他居住地周圍往外擴散抽出900位未確診民眾，一共會有5梯次，參與試驗民眾須填寫同意書、基本資料如旅遊史、注射疫苗種類，最後抽血檢測血清，本次抽檢一共要進行3次，第1次抽血後3個月須做第二次，6個月後做第3次，了解血清抗體變化趨勢。

北市聯醫表示，市府希望盡量達到5千的樣本數，計畫才比較有意義，至於是否有費用？聯合醫院坦言，這個計畫不出任何的錢。

柯文哲說，半年需要5千名民眾，這個計畫也是台北市政府、衛福部審查通過，可以對疫情有更多了解，如果隨機被抽到的民眾，拜託大家幫忙。

疫情 柯文哲

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