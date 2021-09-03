新北新增1例到醫院採檢才知確診 曾搭公車轉乘到北車
新北市今天新增1例確診個案，市長侯友宜表示，該個案9月2日到醫院採檢確診，CT值25，另外，新北市衛生局公告確診者足跡，個案有多天搭乘公車轉乘至多個站點，包含台北車站、華江派出所、昆明街口、植物園站等，衛生局提醒，曾出入相關場所的民眾要做好自主健康管理。
侯友宜表示，個案在永和區，因為8月26日出現咳嗽、喉嚨痛等身體不適症狀，9月2日到醫院採檢陽性，CT值25，擴大匡列接觸者只有該個案的家屬1人，因為個案的生活單純，目前還在疫調中，希望趕快釐清感染源。
衛生局也公布確診者公共場域足跡，案16121在8月23日至25日及8月30日、9月1日的上午7點40分至8點5分從永和大新街站搭乘624公車到昆明街口站，上午8點5分至8點25分搭乘907、568、1路公車從昆明街口至華江派出所。下午17點40分至18點15分搭乘907、568、1路公車從華江派出所至植物園站、18點15分至18點40分搭乘624公車從植物園站至永和大新街站。
另外在8月28日下午16點至16點30分搭乘262公車從永和大新街站至台北車站，16點30分至17點20分搭乘299公車從台北車站至永春公寓，18點至18點50分搭乘299公車從永春公寓至台北車站，18點50分至19點20分搭乘262公車從台北車站至永和大新街站。
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