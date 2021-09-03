BNT學生優先施打 新北：已完成媒合醫院作業
指揮中心宣布首批BNT疫苗先給12至17歲及18至22歲族群接種，新北教育局長張明文說，新北高、國中學生施打BNT疫苗期程、配送、同意書、造冊格式，屬於全國一制由中央訂定，目前新北已完成媒合醫療院所到校施打作業。
張明文今在新北防疫會議指出，預計下周中央公布細節，新北會立刻意願調查、學生造冊，只要疫苗一到就立刻施打。醫院到校施打人員一定要完成疫苗施打14天，或持3天內快篩、PCR陰性證明的人，才可以到學校服務。
另外大專院校預計9月下旬開學，台北市規範上課要固定坐位、每堂課點名。新北衛生局長陳潤秋說，大專院校目前依據教育部規定指引，新北特別注意境外生問題，提出境外生上課前要有1次免費PCR，會要求學生做到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言