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實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

BNT學生優先施打 新北：已完成媒合醫院作業

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
針對學生施打BNT疫苗，新北已完成媒合醫療院所到校施打作業。圖／食藥署提供
針對學生施打BNT疫苗，新北已完成媒合醫療院所到校施打作業。圖／食藥署提供

指揮中心宣布首批BNT疫苗先給12至17歲及18至22歲族群接種，新北教育局長張明文說，新北高、國中學生施打BNT疫苗期程、配送、同意書、造冊格式，屬於全國一制由中央訂定，目前新北已完成媒合醫療院所到校施打作業。

張明文今在新北防疫會議指出，預計下周中央公布細節，新北會立刻意願調查、學生造冊，只要疫苗一到就立刻施打。醫院到校施打人員一定要完成疫苗施打14天，或持3天內快篩、PCR陰性證明的人，才可以到學校服務。

另外大專院校預計9月下旬開學，台北市規範上課要固定坐位、每堂課點名。新北衛生局長陳潤秋說，大專院校目前依據教育部規定指引，新北特別注意境外生問題，提出境外生上課前要有1次免費PCR，會要求學生做到。

新北 疫苗 衛生局

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