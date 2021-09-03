快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

行銷青春山海線 新北市府助地方創生推風味禮盒

中央社 / 新北3日電

新北市政府今天指出，推動「青春山海線」海岸旅遊，盼帶動民眾遊覽金山海岸、小鶴蓮花農田、三芝複育梯田等地，並協助地方創生，以在地食材開發風味禮盒，做為最好伴手禮。

新北市政府副秘書長張其強今天在推廣記者會表示，今年「紀念風味酒禮盒組」中，都是利用北海岸在地食材開發的美味商品，包括「三芝二號倉庫」櫻芝戀櫻花酒、奶油龍蝦餅乾甜點、香辣蟹口味筷子肉乾等，讓民眾品嚐最新鮮山海美味。

另外，業者今年與義美食品合作，推出「栗子南瓜芝士塔」，運用淡水區在地食材，開發濃香味甜的芝士塔。

新北市政府經濟發展局長何怡明指出，除品嚐美食，還要欣賞山海美景，市府與3家旅行合作，推出「買禮盒、送遊程」方案，帶領民眾暢遊北海岸。

何怡明說，這些遊程包括搭乘景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山的小白鶴環境教育基地與蓮花田、中角灣國際衝浪基地、石門富貴角、芝蘭海上平台、金山溫泉公園，以不同視角感受美麗海岸線。

她表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，結合季節與物產推出的精選遊程，包括9月萬里區龜吼漁港吃秋蟹、10月暢遊淡蘭古道。

另外，「三芝二號倉庫咖啡館」推出食農體驗一日遊，可來趟梯田復育小旅行，親自巡田水種蕃薯，採地瓜和茭白筍，品嚐最鮮的田園風味餐。

何怡明表示，為發展地方創生，去年利用在地食材開發12項美味商品，其中地瓜酒布蕾因廣受好評，經市府媒合輔導，已由手工生產轉型成工廠量產，預計在超商上架。

經發局指出，無論是特色商品或禮盒，即日起至年底，民眾只要在「青春山海線」沿著海岸線的8個行政區的特色店家消費，滿額並登錄消費發票或收據，就有機會抽獎。相關中秋禮盒，除向旅行社購買，也將在超商型錄上架。

金山 超商

延伸閱讀

金山小編案監院要求議處 新北仍待開會討論

新北振興喊5千變1萬 綠營酸平均每位市民僅62元加碼金

新北推出空調保養優惠活動 助商家防疫節能清涼一夏

台灣市博會新北館登場 玻璃屋互動牆面吸睛

相關新聞

敬老卡480點因疫情浪費掉 羅智強：我當市長重發敬老金

台北市議員羅智強今再發競選市長政見，他認為疫情發生，台北市的長者福利幾乎停擺，里的共餐取消，就連鼓勵出門的敬老卡480點...

台62線大華路段塞車上班民眾跳腳 施工逾期阻路遭重罰

台62線西行大華路段今天上午6點半出現嚴重塞車，因回堵車流卡住，讓趕著上班民眾急得如熱鍋上的螞蟻，公路總局巡查發現是因施...

北市58企業違反勞基法7月罰494萬 南山人壽又入榜

台北市勞動局今天公布今年7月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有58家事業單位違規受罰，總處罰金額為494萬，其中裁罰金最...

改善狹窄巷道降低事故 新莊天祥街47巷拓寬為雙向車道

為改善新莊區天祥街47巷周遭居民行車安全，新北市新工處在8月25日完成天祥街47巷及雙鳳路口處巷口瓶頸點建物拆除，拓寬為...

新北推買中秋禮盒送遊程 到特色店家消費還可抽PS5

又到了中秋賞月的季節，新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒，首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起跟旅行社訂購，就能0元...

九三軍人節 侯友宜至新北忠烈祠秋祭、緬懷烈義士

為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今日上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，向祠內奉祀的241名烈、義士及軍、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。