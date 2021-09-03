行銷青春山海線 新北市府助地方創生推風味禮盒

新北市政府今天指出，推動「青春山海線」海岸旅遊，盼帶動民眾遊覽金山海岸、小鶴蓮花農田、三芝複育梯田等地，並協助地方創生，以在地食材開發風味禮盒，做為最好伴手禮。

新北市政府副秘書長張其強今天在推廣記者會表示，今年「紀念風味酒禮盒組」中，都是利用北海岸在地食材開發的美味商品，包括「三芝二號倉庫」櫻芝戀櫻花酒、奶油龍蝦餅乾甜點、香辣蟹口味筷子肉乾等，讓民眾品嚐最新鮮山海美味。

另外，業者今年與義美食品合作，推出「栗子南瓜芝士塔」，運用淡水區在地食材，開發濃香味甜的芝士塔。

新北市政府經濟發展局長何怡明指出，除品嚐美食，還要欣賞山海美景，市府與3家旅行合作，推出「買禮盒、送遊程」方案，帶領民眾暢遊北海岸。

何怡明說，這些遊程包括搭乘景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山的小白鶴環境教育基地與蓮花田、中角灣國際衝浪基地、石門富貴角、芝蘭海上平台、金山溫泉公園，以不同視角感受美麗海岸線。

她表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，結合季節與物產推出的精選遊程，包括9月萬里區龜吼漁港吃秋蟹、10月暢遊淡蘭古道。

另外，「三芝二號倉庫咖啡館」推出食農體驗一日遊，可來趟梯田復育小旅行，親自巡田水種蕃薯，採地瓜和茭白筍，品嚐最鮮的田園風味餐。

何怡明表示，為發展地方創生，去年利用在地食材開發12項美味商品，其中地瓜酒布蕾因廣受好評，經市府媒合輔導，已由手工生產轉型成工廠量產，預計在超商上架。

經發局指出，無論是特色商品或禮盒，即日起至年底，民眾只要在「青春山海線」沿著海岸線的8個行政區的特色店家消費，滿額並登錄消費發票或收據，就有機會抽獎。相關中秋禮盒，除向旅行社購買，也將在超商型錄上架。