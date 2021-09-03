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捷運南北環、萬大樹林線都流標 新北：盼年底動工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北樹林線（萬大樹林線第二期）土城區路段、樹林區路段分別在8月第2次招標後留標。圖／台北捷運局提供
新北樹林線（萬大樹林線第二期）土城區路段、樹林區路段分別在8月第2次招標後留標。圖／台北捷運局提供

雙北目前推動環狀線南北環、新北樹林線捷運工程，不過近期受到疫情與原物料影響，包含南北環6個區段標、萬大樹林線2區段標均流標。新北捷運局指出，與北捷局檢討招標內容，盼環狀線南北環、萬大樹林線都能順利在年底動工。

捷運環狀線南、北環分為6個區段標辦理招標，南環段CF670區段標第2次招標至8月12日，開標後仍流標；北環五股蘆洲段、蘆洲三重段、社子士林段、士林大直段2次招標都流標，北機廠區段1次招標流標。

新北捷運局指出，捷運環狀線南、北環部分，主辦機關北捷局雖已就5個路線區段標酌予檢討增加預算，但第2次能流標。目前北捷局正檢討相關招標內容，仍以今年底動工為目標。

另外，新北樹林線土城區路段、樹林區路段歷經第1次流標後，分別增加各約5億元預算重新公告招標，土城區路段預算金額約138億元，8月20日開標後流標；樹林區路段預算金額約132億元，8月31日開標後流標。

新北市議員陳世榮說，先前市長說年底前可開工，地方民眾都非常期待，但現在第2次流標，很擔心進度延誤，且工程又是台北市捷運局負責，新北應拿回主導權，也可以研議分段發包方式，讓工程能在年底動工。

新北捷運局說，新北樹林線均在新北市轄內，除中央補助款外全由新北市出資，已建議北捷局考量缺工及原物料飇漲實情，合理反映市場價格後檢討發包預算，以順遂發包及避免影響工程進度。

捷運環狀線 北捷

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