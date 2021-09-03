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改善狹窄巷道降低事故 新莊天祥街47巷拓寬為雙向車道

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新莊區天祥街47巷原本路幅狹窄且有坡度，再加上巷口建物阻擋可視範圍，造成與交叉口雙鳳路車輛擦撞事件頻繁。圖／新北市新工處提供
新莊區天祥街47巷原本路幅狹窄且有坡度，再加上巷口建物阻擋可視範圍，造成與交叉口雙鳳路車輛擦撞事件頻繁。圖／新北市新工處提供

為改善新莊區天祥街47巷周遭居民行車安全，新北市新工處在8月25日完成天祥街47巷及雙鳳路口處巷口瓶頸點建物拆除，拓寬為雙向汽車道，增加巷道會車空間與可視範圍，解決原先擦撞事故頻傳的狀況。

新工處表示，新莊天祥街47巷是從雙鳳路連接天祥街15巷的重要節點，原本僅有路幅約3至4公尺的機車雙向、汽車單向車道。因該巷道路幅狹窄且有坡度，再加上巷口建物阻擋可視範圍，造成與交叉口雙鳳路車輛擦撞事件頻繁，影響通行安全。

為提供在地居民行車安全，新工處於2018年起與巷口地主多次協商，於2019年取得地主同意並達成共識，在今年2月完成產權移轉，由新工處負責拆除巷口既有建物、新莊區公所協助後續道路拓寬作業。

新工處指出，天祥街47巷拓寬時，曾封閉數日施工，一併處理原有路面高低差、電桿遷移等問題，將原有巷道拓寬為路幅約6公尺的雙向汽車道，於8月25日完工開放通車，不但增加用路人可視範圍，也讓民眾能享有更安全、便利的用路環境。

新工處將原有巷道拓寬為路幅約6公尺的雙向汽車道，於8月25日完工開放通車。圖／新北市新工處提供
新工處將原有巷道拓寬為路幅約6公尺的雙向汽車道，於8月25日完工開放通車。圖／新北市新工處提供

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