改善狹窄巷道降低事故 新莊天祥街47巷拓寬為雙向車道

為改善新莊區天祥街47巷周遭居民行車安全，新北市新工處在8月25日完成天祥街47巷及雙鳳路口處巷口瓶頸點建物拆除，拓寬為雙向汽車道，增加巷道會車空間與可視範圍，解決原先擦撞事故頻傳的狀況。

新工處表示，新莊天祥街47巷是從雙鳳路連接天祥街15巷的重要節點，原本僅有路幅約3至4公尺的機車雙向、汽車單向車道。因該巷道路幅狹窄且有坡度，再加上巷口建物阻擋可視範圍，造成與交叉口雙鳳路車輛擦撞事件頻繁，影響通行安全。

為提供在地居民行車安全，新工處於2018年起與巷口地主多次協商，於2019年取得地主同意並達成共識，在今年2月完成產權移轉，由新工處負責拆除巷口既有建物、新莊區公所協助後續道路拓寬作業。