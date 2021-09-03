快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台62線大華路段塞車上班民眾跳腳 施工逾期阻路遭重罰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台62線大華路段塞車上班民眾跳腳，施工逾期阻路遭重罰。圖／基隆工務段提供
台62線大華路段塞車上班民眾跳腳，施工逾期阻路遭重罰。圖／基隆工務段提供

台62線西行大華路段今天上午6點半出現嚴重塞車，因回堵車流卡住，讓趕著上班民眾急得如熱鍋上的螞蟻，公路總局巡查發現是因施工阻礙交通，當場依違反公路法開罰廠商，可處3到15萬元。基隆工務段要求現場立即撤除，趕在7時半恢復正常通車。

今天上午約6時50分，公路總局一工處基隆工務段巡查省道台62線西行（6K-7K）大華路段時，發現車輛回堵現象，經確認為伸縮縫進行施工作業，現場雖有交維及義交進行交通管制占用外側車道施工，但因施工廠商延誤，起過核定路證時間6時30分，造成現場無法開放通車致使嚴重回堵狀況。

基隆工務段長張育瑋表示，當場要求現場立即撤除，並在07時30分恢復通車，並於今天召開會議檢討該廠商施工範圍及施工方式、進度。

張育瑋說，經查是灌漿作業影響進度，依違反公路法第72條開罰廠商，道路上施工廠商，應以用路人為本，在核定路證時間內撤除完成，以免延誤民眾行車時間。該廠商日前已逾時1次，今天是第二次，嚴重影響用路人權益，因此祭出重罰。

台62線大華路段塞車上班民眾跳腳，施工逾期阻路遭重罰。圖／基隆工務段提供
台62線大華路段塞車上班民眾跳腳，施工逾期阻路遭重罰。圖／基隆工務段提供
台62線大華路段塞車上班民眾跳腳，施工逾期阻路遭重罰。圖／基隆工務段提供
台62線大華路段塞車上班民眾跳腳，施工逾期阻路遭重罰。圖／基隆工務段提供

基隆 塞車

延伸閱讀

影／還好沒砸到人...基隆成功市場停車場鋼梁掉毀3車

基隆12至17歲2萬1千學生 9月中下旬造冊 先調查意願

基隆2疫苗不良反應求助無門 謝國樑：疫苗政策要有溫度

基隆港打造新地標 旅運複合商業大樓招商募集資金進場

相關新聞

台62線大華路段塞車上班民眾跳腳 施工逾期阻路遭重罰

台62線西行大華路段今天上午6點半出現嚴重塞車，因回堵車流卡住，讓趕著上班民眾急得如熱鍋上的螞蟻，公路總局巡查發現是因施...

北市58企業違反勞基法7月罰494萬 南山人壽又入榜

台北市勞動局今天公布今年7月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有58家事業單位違規受罰，總處罰金額為494萬，其中裁罰金最...

新北推買中秋禮盒送遊程 到特色店家消費還可抽PS5

又到了中秋賞月的季節，新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒，首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起跟旅行社訂購，就能0元...

九三軍人節 侯友宜至新北忠烈祠秋祭、緬懷烈義士

為感念先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠今日上午舉行秋祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，向祠內奉祀的241名烈、義士及軍、...

中央漲林口社宅租金 新北維持社宅不漲

國家住都中心宣佈調漲林口選手村社宅1.5％，但有弱勢住戶反彈，住都中心則表示，林口社宅租金仍比其他社宅低，需在弱勢照顧及...

北市表揚運動有功人員 增列東奧選手

台北市府昨舉辦「運動有功團體及人員表揚典禮」，為表示對這次東奧代表隊台北市參賽選手及教練感激與敬意，今年度增設「2020...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。