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台62線大華路段塞車上班民眾跳腳 施工逾期阻路遭重罰
台62線西行大華路段今天上午6點半出現嚴重塞車，因回堵車流卡住，讓趕著上班民眾急得如熱鍋上的螞蟻，公路總局巡查發現是因施工阻礙交通，當場依違反公路法開罰廠商，可處3到15萬元。基隆工務段要求現場立即撤除，趕在7時半恢復正常通車。
今天上午約6時50分，公路總局一工處基隆工務段巡查省道台62線西行（6K-7K）大華路段時，發現車輛回堵現象，經確認為伸縮縫進行施工作業，現場雖有交維及義交進行交通管制占用外側車道施工，但因施工廠商延誤，起過核定路證時間6時30分，造成現場無法開放通車致使嚴重回堵狀況。
基隆工務段長張育瑋表示，當場要求現場立即撤除，並在07時30分恢復通車，並於今天召開會議檢討該廠商施工範圍及施工方式、進度。
張育瑋說，經查是灌漿作業影響進度，依違反公路法第72條開罰廠商，道路上施工廠商，應以用路人為本，在核定路證時間內撤除完成，以免延誤民眾行車時間。該廠商日前已逾時1次，今天是第二次，嚴重影響用路人權益，因此祭出重罰。
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