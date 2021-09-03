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北市58企業違反勞基法7月罰494萬 南山人壽又入榜

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市勞動局表示，企業違規樣態，最常出現的就是沒給加班費（示意圖）。圖／聯合報系資料照
北市勞動局表示，企業違規樣態，最常出現的就是沒給加班費（示意圖）。圖／聯合報系資料照

北市勞動局今天公布今年7月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有58家事業單位違規受罰，總處罰金額為494萬，其中裁罰金最高的是南山人壽保險股份有限公司，挨罰100萬元，主要是沒給加班費等。

勞動局指出，大多企業違規樣態，最多的就是平日延長工時未依法給付延長工時工資、出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，以及未使勞工每7天中有2天的休息，其中1天為例假日、1天為休息日。

7月份違規名單中，罰鍰金額前5名，依序為南山人壽保險股份有限公司，罰款100萬、義翔保全股份有限公司，罰款37萬、樂購蝦皮股份有限公司，罰款35萬、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司，罰款30萬、愛的世界股份有限公司，罰款20萬。

事實上，北市企業去年有1393家事業單位遭到裁處，第一名就是南山人壽，共被罰794萬，理由是南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時與女性夜間工作，所以不斷累計罰鍰。

勞動局表示，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。

局長陳信瑜說，勞動局透過各項專案檢查，對違法事業開罰，以維護勞工權益，是勞動局一直以來的重點工作項目之一，然而開罰只是手段，輔導才是核心價值。

陳信瑜表示，為協助雇主遵守法令，勞動局推出「勞動條件健檢師」的服務，雇主可透過「台北市民服務大平台」提出申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞條健檢師將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。  陳信瑜呼籲，保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面。

工時 北市

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