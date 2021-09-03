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新北推買中秋禮盒送遊程 到特色店家消費還可抽PS5

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三芝二號倉庫咖啡館也推出「食農體驗一日遊」，可以到二號倉庫來一趟梯田復育小旅行，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍。圖／新北市經發局提供
三芝二號倉庫咖啡館也推出「食農體驗一日遊」，可以到二號倉庫來一趟梯田復育小旅行，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍。圖／新北市經發局提供

又到了中秋賞月的季節，新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒，首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起跟旅行社訂購，就能0元暢遊北海岸。經發局表示，12月31日前，民眾在青春山海線特色店家消費滿200元，就有機會抽中PS5。禮盒也同步上架7-11、全家超商型錄販售，並出中秋特惠價999元，相當於8折優惠，預購只到10月31日。

副秘書長張其強表示，今年「紀念風味酒禮盒組」中，都是利用北海岸在地食材開發的美味商品，包括三芝二號倉庫-櫻芝戀花見櫻花酒、舞茶實業-魩仔魚爆米花、艾波索法式甜點-奶油龍蝦餅乾、阮的肉干-香辣蟹口味筷子肉干，要讓民眾一次吃到最新鮮的山海美味。

除了品嚐美饌，還要欣賞山海美景，今年新北市府首度和3家旅行合作，推出「買禮盒、送遊程」的特惠方案，民眾只要購買1280元「紀念風味酒禮盒組」，就可以0元暢遊北海岸。包括可搭乘辰社旅行社的景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山、石門，用不同視角感受美麗海岸線。

宏祥旅行社更是月月推出精選遊程，像是9月去龜吼漁港吃秋蟹、10月暢遊淡蘭古道等等。另外，三芝二號倉庫咖啡館也推出原價999元，優惠加購價70元的「食農體驗一日遊」，可以到二號倉庫來一趟梯田復育小旅行，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍，品嚐最鮮的田園風味餐。

經發局長何怡明表示，即日起民眾只要在青春山海線8區（八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮）的特色店家消費，滿額200元並登錄消費發票或收據，就有機會抽中PS5及7-11商品卡200元等豐富獎品，活動至12月31日止。青春山海線中秋禮盒，除了可跟旅行社購買外，還同步上架7-11、全家超商型錄，並配合中秋檔期，推出限時優惠價999元，預購到10月31日止。

新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒，首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起跟旅行社訂購，就能0元暢遊北海岸。記者江婉儀／攝影
新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒，首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起跟旅行社訂購，就能0元暢遊北海岸。記者江婉儀／攝影
新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒。記者江婉儀／攝影
新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒。記者江婉儀／攝影
新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒。記者江婉儀／攝影
新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒。記者江婉儀／攝影

中秋 旅行社

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