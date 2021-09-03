新北推買中秋禮盒送遊程 到特色店家消費還可抽PS5

又到了中秋賞月的季節，新北市政府「青春山海線」品牌推出中秋禮盒，首創「買禮盒、送遊程」優惠，即日起跟旅行社訂購，就能0元暢遊北海岸。經發局表示，12月31日前，民眾在青春山海線特色店家消費滿200元，就有機會抽中PS5。禮盒也同步上架7-11、全家超商型錄販售，並出中秋特惠價999元，相當於8折優惠，預購只到10月31日。

副秘書長張其強表示，今年「紀念風味酒禮盒組」中，都是利用北海岸在地食材開發的美味商品，包括三芝二號倉庫-櫻芝戀花見櫻花酒、舞茶實業-魩仔魚爆米花、艾波索法式甜點-奶油龍蝦餅乾、阮的肉干-香辣蟹口味筷子肉干，要讓民眾一次吃到最新鮮的山海美味。

除了品嚐美饌，還要欣賞山海美景，今年新北市府首度和3家旅行合作，推出「買禮盒、送遊程」的特惠方案，民眾只要購買1280元「紀念風味酒禮盒組」，就可以0元暢遊北海岸。包括可搭乘辰社旅行社的景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山、石門，用不同視角感受美麗海岸線。

宏祥旅行社更是月月推出精選遊程，像是9月去龜吼漁港吃秋蟹、10月暢遊淡蘭古道等等。另外，三芝二號倉庫咖啡館也推出原價999元，優惠加購價70元的「食農體驗一日遊」，可以到二號倉庫來一趟梯田復育小旅行，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍，品嚐最鮮的田園風味餐。