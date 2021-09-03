中央漲林口社宅租金 新北維持社宅不漲

國家住都中心宣佈調漲林口選手村社宅1.5％，但有弱勢住戶反彈，住都中心則表示，林口社宅租金仍比其他社宅低，需在弱勢照顧及營運財務間取得平衡。而新北其它由新北城鄉局管轄的社宅仍保持不漲價，城鄉局指出，為了照顧弱勢不以成本考量。

林口世大運選手村社會住宅2500戶全數出租，首批約1322戶住戶租約屆期已陸續通知續約。國家住都中心也表示，林口社宅租金明顯低於林口地區租屋市場行情，一般戶為57折、優先戶46折，續租將調漲1.5%，全數維持市價6折以下。

但有小兒麻痺的低收入戶向新北市議員葉元之陳情，認為現在沒什麼收入還要漲價。葉元之也說，雖然調漲幅度不大，但疫情時刻民眾會有感受問題，且中央沒有紓困到所有人，幾塊錢對民眾都是一筆數目。

國家住都中心資產管理部副主任廖雪妃表示，在疫情、紓困的狀況下，接到漲租金心情多少受影響，以優先戶1房型來說，每個月平均增加72元，3年總漲租金2592元；4房型每月漲200元，3年總漲租金7300元。

廖雪妃說，林口社宅3年來因欠租離開大概1.4％、不到35戶，不會調漲1.5％就無法支付租近，多數是本身財務跟生活有困難，住都中心還有包租代管，民眾可改選擇租金較低的房屋，再加上最高7200元租金補貼，大幅減少租金壓力。

除了林口選手村社社會住宅外，新北還有許多是新北城鄉局管轄的社宅。新北城鄉局住宅發展科長江怡瑩指出，一般戶8折、優先戶64折，雖定期看市價調整租金，但還未到需調整程度。