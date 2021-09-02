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新北第二屆環教繪本競賽 學生手繪藍鵲及石虎等超吸睛

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
環保局提到，希望藉由環教繪本徵選創作，讓作品激發讀者的環保意識。圖／新北市環保局提供
環保局提到，希望藉由環教繪本徵選創作，讓作品激發讀者的環保意識。圖／新北市環保局提供

新北第二屆「繪眼識地球」環境教育繪本比賽結果今出爐，共計有18件作品獲選，許多得獎作品故事內容豐富，結合台灣特有文化、環境及動物等，畫風都相當吸睛。新北環保局表示，各組前三名都有高額獎金，這次作品內容相當多元，也期望藉此激發民眾環保意識，讓人類與自然永續共存。

環保局宣布，第二屆「繪眼識地球」環境教育繪本徵選比賽結果今日出爐，「國小創作組」、「國中創作組」及「社會創作組」，各組前三名可分別獲得5萬元、3萬元及1萬元的獎勵金，佳作可獲得獎勵金1,000元，共計有18件作品獲選。

其中國小創作組首獎為「出發吧！阿迪」，講述小男孩阿迪與動物們相處，並學習環保重要性，讓地球永續經營，故事豐富、畫風吸睛；國中創作組首獎作品則為「與仙子的約定」，內容有台灣藍鵲、石虎、梅花鹿、台灣黑熊等保育類動物，強調過度開發、極端氣候對動物的影響，主題清晰，畫風清新且細膩。

社會創作組首獎作品「不速之客迺夜市」，以大頭蛇、斑龜、拉都希氏赤蛙及斯文豪氏攀蜥為主角，講述自備容器逛夜市，既能享受美食又能減少廢棄物，創意十足，富含寓意。

環保局提到，這次比賽作品內容多元，有環保與資源、人文與土地等元素，希望藉由環教繪本作品激發民眾環保意識，並進而落實在生活中，讓人類與自然和諧共存，達到環境永續的願景。

本次比賽分為國小、國中及社會創作組，各組前三名可分別獲得5萬元、3萬元及1萬元的獎金。圖／新北市環保局提供
本次比賽分為國小、國中及社會創作組，各組前三名可分別獲得5萬元、3萬元及1萬元的獎金。圖／新北市環保局提供
新北第二屆環境教育繪本徵選比賽結果出爐，本次共18件作品獲選。圖／新北市環保局提供
新北第二屆環境教育繪本徵選比賽結果出爐，本次共18件作品獲選。圖／新北市環保局提供

新北 夜市 台灣黑熊

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