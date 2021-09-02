新北第二屆環教繪本競賽 學生手繪藍鵲及石虎等超吸睛
新北第二屆「繪眼識地球」環境教育繪本比賽結果今出爐，共計有18件作品獲選，許多得獎作品故事內容豐富，結合台灣特有文化、環境及動物等，畫風都相當吸睛。新北環保局表示，各組前三名都有高額獎金，這次作品內容相當多元，也期望藉此激發民眾環保意識，讓人類與自然永續共存。
環保局宣布，第二屆「繪眼識地球」環境教育繪本徵選比賽結果今日出爐，「國小創作組」、「國中創作組」及「社會創作組」，各組前三名可分別獲得5萬元、3萬元及1萬元的獎勵金，佳作可獲得獎勵金1,000元，共計有18件作品獲選。
其中國小創作組首獎為「出發吧！阿迪」，講述小男孩阿迪與動物們相處，並學習環保重要性，讓地球永續經營，故事豐富、畫風吸睛；國中創作組首獎作品則為「與仙子的約定」，內容有台灣藍鵲、石虎、梅花鹿、台灣黑熊等保育類動物，強調過度開發、極端氣候對動物的影響，主題清晰，畫風清新且細膩。
社會創作組首獎作品「不速之客迺夜市」，以大頭蛇、斑龜、拉都希氏赤蛙及斯文豪氏攀蜥為主角，講述自備容器逛夜市，既能享受美食又能減少廢棄物，創意十足，富含寓意。
環保局提到，這次比賽作品內容多元，有環保與資源、人文與土地等元素，希望藉由環教繪本作品激發民眾環保意識，並進而落實在生活中，讓人類與自然和諧共存，達到環境永續的願景。
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