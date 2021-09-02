新北打籃球沒戴口罩整場封 議員：懲罰善意第3者
新北開放籃球場，卻因為有民眾未遵守防疫規定配戴口罩，陸續有籃球場被封閉，新北市議員林國春今在議會指出，這是懲罰善意的第3者，應封閉違規的籃框即可，有告示就會有警惕。新北副市長陳純敬指出，會再滾動式檢討。
新北市議會今舉行總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告及討論，林國春表示，板橋民權運動場籃球場也被封場，很多民眾配合政策戴著口罩打球，但少數人未遵守規定戴口罩，就將所有球場封閉，是懲罰了善意的第3者。
林國春說，應該針對未戴口罩的民眾懲罰，哪個球框的民眾沒戴口罩才封，並不需要封閉整個籃球場，現場也掛上告示牌就會有所警惕，不然其他人連帶沒辦法打球很冤枉，希望能夠滾動式檢討，開放部分籃框。
目前有三重中興橋下籃球場、板橋民權運動場籃球場被封閉。水利局長宋德仁指出，其實還有很多人不戴口罩，被抓到只封一個，就會在旁邊繼續打，要用群體力量去制止。陳純敬、新北教育局長張明文都表示，會再做檢討與評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言