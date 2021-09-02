汐止生態池大雨水漫路面 要排水引流改善

汐止區鄉長路的一處生態池，因為，排水不良，只要下大雨，在宣洩不及的情況下，池子裡的水就會滿出來，漫流到路面上，影響人車通行，所以，昨(1)日新北市議員張錦豪會勘，希望將水引流，解決問題。

鄉長里長曾俊華說，在荷花池旁邊道路長年下大雨積水，行人經過鞋子都濕掉了，上次是有改生態池的部分，但是道路兩側因為都沒有水溝，所以，還是會積水，那今天經過討論後，希望能夠改善。

新北市議員張錦豪指出，鄉長路二段的荷花池旁道路，因為有高低差，所以，一下大雨水都往低處流，經常宣洩不及積水，那今天請汐止區公所來現場會勘討論，決定調整道路坡度，預計範圍30公尺的距離，會進行路面刨除重鋪，將另一側加高15公分，讓水可以引流到側面的排水溝。

汐止區長陳健民表示，過去強降雨的時候，路口都會有積水的情形，今天會勘決定進行洩水坡面的改善，預計年底會進場施工。