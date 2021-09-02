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載整車來回收 汐止江北里黃金資收量爆增

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里黃金資收站終於開張，回收量爆增，還有民眾戴整車的瓶瓶罐罐來回收。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里黃金資收站終於開張，回收量爆增，還有民眾戴整車的瓶瓶罐罐來回收。 圖／觀天下有線電視提供

受到疫情影響，黃金資收站之前配合暫停，也讓許多早就已經習慣做分類回收的民眾，家裡堆了好多瓶瓶罐罐，所以，新北市議員張錦豪也在議會提出在符合防疫規定下希望鬆綁，而汐止區江北里也在提出計劃後，黃金資收站終於開張，回收量爆增，還有民眾戴整車的瓶瓶罐罐來回收。

新北市議員張錦豪指出，這段疫情期間有兩三個月，黃金資收站停收，很多民眾反應很困擾，因為，已經習慣分類做資收，疫情黃金資收站沒開，東西只能堆在家裡堆在樓梯間，所以，也在議會質詢時跟侯市長反應，疫情趨緩是不是朝向開放的角度，訂出防疫規定像是人流管制等等，怎樣把風險降低，在配合防疫措施下，讓黃金資收站可以恢復正常運作。

以汐止江北里來說，提出防疫規劃後，已經重新開張，回收作業都搬到了活動中心外頭，一恢復回收，整個回收量爆增，不到一個小時，四週已經堆滿了家電、瓶瓶罐罐、紙類等等，還有民眾開車來，載了一整車的回收物來。

民眾說，之前疫情嚴重，太久沒回收了，東西都囤在家裡，當然一載就是一整車，裡面大部分是瓶瓶罐罐，還有紙類。

江北里長謝祚敏說，民眾都很熱心，都把回收物存起來，也洗乾淨堆在家裡，很多都用轎車載的滿滿的來回收，之前也一直在問什麼時候會開始回收，所以，整個量爆增是以前的兩倍，也因為知道很多民眾陽台、家裡堆了很多，所以，也請了十多位的志工來幫忙，整個活動中心外圍四週都堆滿回收物，在大太陽底下工作，很感謝志工辛苦幫忙。

汐止 資源回收

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