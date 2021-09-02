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滬尾藝文園區2周年慶 推櫻桃鴨料理多吃

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區滬尾藝文休閒園區為慶祝園區2周年，推出色澤紅潤，飽滿多汁的櫻桃鴨料理。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區滬尾藝文休閒園區為慶祝園區2周年，推出色澤紅潤，飽滿多汁的櫻桃鴨料理。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，為慶祝園區2周年生日，推出色澤紅潤，飽滿多汁的櫻桃鴨料理，一鴨多吃的星級烤鴨料理，顛覆傳統大蔥配甜麵醬吃法，將最精華的背部鴨皮，配上糖粉與黃芥末醬，展現不同以往的新奇吃法。

滾燙的熱油反覆淋在烤鴨子身上，一次又一次將鴨皮愈來愈呈現金黃色，香氣四溢，而這是滬尾藝文休閒園區金鬱金香酒店河畔餐廳推出的最新櫻桃烤鴨一鴨多吃料理。

主廚邱有德表示，將烤鴨切成薄片，用薄餅捲起享用，皮脆肉嫩，脂肪與肉香堆疊，呈現最道地的美味，將捷金鬱金香酒店搶占烤鴨市場，讓淡水人不必跑到宜蘭，在淡水也能吃到櫻桃鴨，一鴨多吃的星級烤鴨料理，顛覆傳統大蔥配甜麵醬吃法，將最精華的背部鴨皮，配上糖粉與黃芥末醬，展現不同以往的新奇吃法。

另外中秋節就要到了，園區推出推出XO醬、海皇醬雙醬禮盒，由將捷金鬱金香酒店主廚團隊研發獨門醬料，嚴選食材純手工製造，希望以好味道展現將捷用心。

滬尾藝文休閒園區執行長 莊珠瑩表示，滬尾藝文休閒園區滿２歲，推出了全新烤鴨宴與中秋雙醬禮盒讓民眾嚐鮮，也規劃了一系列的優惠來慶祝，河畔餐廳平日兩人同行８折等優惠，針對即將到來的軍人節、教師節，來訪河畔餐廳用餐出示教師證與軍人證提供85折的優惠，而淡水在地居民出示身分證不分平假日享9折優惠。

烤鴨 淡水

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