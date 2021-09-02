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金山磺溪綠美化完工 道路變寬環境更舒適

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市金山區磺溪綠美化一期工程完工，不只是道路拓寬，景觀品質也大大提升。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市金山區磺溪綠美化一期工程完工，不只是道路拓寬，景觀品質也大大提升。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市金山區磺溪綠美化一期工程，工程期間影響民眾居民交通，近來終於工程完工，道路也開放通車，現在不只是道路拓寬，路旁還多了一塊綠美化的綠地，環境變得舒適，景觀品質也大大提升。

六股里長鐘鼎平感謝第十河川局將磺溪沿岸美化，更將道路拓寬變得更好會車，因為這裡是六股里民進市區的必要道路，以往就是農用道路小小一條，時常發生會車車禍，現在變成雙線道視野更開闊、用路更安全。

在工程期間有黑暗與陣痛期，還有區公所區長居中協助便道通行，里長感謝區公所協助下六股里民的出入與交通命脈，度過了工程的黑暗期，換來舒適的寬闊道路，現在里民出入都不需要擔心難以會車的問題。

六股里長鐘鼎平說，磺溪綠美化一期工程，大片的綠地就在磺溪旁邊，可以提供民眾休閒散步，還有排水採用生態工法，增添景觀自然美觀性，而未來也期盼靠近六股里的二期工程能夠順利進行，讓磺溪美化延續，也讓六股里民仰賴的出入道路更寬更便捷。

綠美化 金山

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