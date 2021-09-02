快訊

南部有感！台南18:56發生規模4.7地震 最大震度3級

下周再發4.9萬劑！基層診所醫護、藥師即日起可混打莫德納

金山區機車考照9月7日登場 公所貼心路考輔導

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
機車下鄉考照服務，訂於9月7日於金山區運動休閒廣場舉行，區公所有路考輔導，請應考人多加利用。 圖／紅樹林有線電視提供
機車下鄉考照服務，訂於9月7日於金山區運動休閒廣場舉行，區公所有路考輔導，請應考人多加利用。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情打亂了許多的服務，每年暑假基隆監理站都會到金山區辦理機車下鄉考照服務，訂於9月7日於金山區運動休閒廣場舉行，開放報名將近一週時間隨即額滿。區公所於9月1日至9月6日晚間6點至9點於運動休閒廣場有路考輔導，請應考人多加利用。

這次的報名人數金山區限額90人、萬里區限額10人，每年辦理考照活動總是有相當多民眾報名，其中原因不乏金山區距離不論是基隆監理站或是其他監理站都相當遙遠，因此民眾總會把握一年一次的下鄉服務，原地練習、原地考照，增添考取率。

金山區長廖武輝表示，考量在地民眾往返監理機關路途遙遠，為避免民眾舟車勞頓且減少交通上的風險，特地向臺北區監理所基隆監理站爭取安排機車在地考照服務，也特別提醒民眾，公路總局網站提供筆試題庫及線上模擬考系統。另外更貼心安排公所同仁於9月1日至9月6日晚間6點至9點，於運動休閒廣場路考場地實施路考輔導。

金山 監理站 路考

延伸閱讀

金山小編案監院要求議處 新北仍待開會討論

金山甘藷王競賽 甜度冠軍12.5度如同西瓜

金山運動休閒廣場開放 採分項預約登記制

金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月 明開放網路報名

相關新聞

汐止生態池大雨水漫路面 要排水引流改善

汐止區鄉長路的一處生態池，因為，排水不良，只要下大雨，在宣洩不及的情況下，池子裡的水就會滿出來，漫流到路面上，影響人車通行，所以，昨(1)日新北市議員張錦豪會勘，希望將水引流，解決問題。

滬尾藝文園區2周年慶 推櫻桃鴨料理多吃

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，為慶祝園區2周年生日，推出色澤紅潤，飽滿多汁的櫻桃鴨料理，一鴨多吃的星級烤鴨料理，顛覆傳統大蔥配甜麵醬吃法，將最精華的背部鴨皮，配上糖粉與黃芥末醬，展現不同以往的新奇吃法。

金山磺溪綠美化完工 道路變寬環境更舒適

新北市金山區磺溪綠美化一期工程，工程期間影響民眾居民交通，近來終於工程完工，道路也開放通車，現在不只是道路拓寬，路旁還多了一塊綠美化的綠地，環境變得舒適，景觀品質也大大提升。

新泰溫仔圳將拆30公頃工廠 相當於27座新莊體育館

新泰塭仔圳重劃區第一期拆遷期限至9月28日，近期已有許多業者向市府申請點交地上物，其中，其中有75%建物自行拆拆除、25...

土城工業區公園陸橋不便民 高灘處增設無障礙坡道

土城媽祖田運動公園是當地少有的運動場地，但橫跨過擺接堡路的陸橋卻沒有設置無障礙功能，造成行穿危險以及弱勢族群不便，高灘處...

北市導盲片成路障 王欣儀批：這是給視障朋友回家的路？

台北市議員王欣儀前天接獲市民陳情，台北市信義安和捷運站1號出口前，發現人行道上的導盲貼片已脫落，呈現不規則散落狀，視障朋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。