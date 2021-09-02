金山區機車考照9月7日登場 公所貼心路考輔導

疫情打亂了許多的服務，每年暑假基隆監理站都會到金山區辦理機車下鄉考照服務，訂於9月7日於金山區運動休閒廣場舉行，開放報名將近一週時間隨即額滿。區公所於9月1日至9月6日晚間6點至9點於運動休閒廣場有路考輔導，請應考人多加利用。

這次的報名人數金山區限額90人、萬里區限額10人，每年辦理考照活動總是有相當多民眾報名，其中原因不乏金山區距離不論是基隆監理站或是其他監理站都相當遙遠，因此民眾總會把握一年一次的下鄉服務，原地練習、原地考照，增添考取率。

金山區長廖武輝表示，考量在地民眾往返監理機關路途遙遠，為避免民眾舟車勞頓且減少交通上的風險，特地向臺北區監理所基隆監理站爭取安排機車在地考照服務，也特別提醒民眾，公路總局網站提供筆試題庫及線上模擬考系統。另外更貼心安排公所同仁於9月1日至9月6日晚間6點至9點，於運動休閒廣場路考場地實施路考輔導。