怕與王齊麟同框又被出征？ 柯文哲「有那麼嚴重嗎？」
台北市長柯文哲今天出席「北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，包括東京奧運優秀選手黃筱雯、鄧宇成、唐嘉鴻、文姿云及教練等都出席，由於羽球選手王齊麟因另有行程無法出席，柯文哲頒獎前被媒體問到，上次王齊麟與柯文哲視訊遭出征，會不會是因為怕跟柯同框被出征？柯文哲回「有那麼嚴重嗎？」
「北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」共頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手奬」、「推動運動性別平等獎」、「2020東京奧運優秀選手與教練獎」及「終身成就獎」等7個獎項，共計46名獲獎者。
由於今年正逢2020東京奧運，北市府為表示對這次東奧代表隊台北市參賽選手及教練的感激與敬意，感謝他們在運動場上的努力不懈與無私的奉獻，除在今年度增設「2020東京奧運優秀選手及教練獎」外，另也頒發感謝狀、獎勵金及慰問金。
北市體育局表示，今年的終身成就獎，由現任110年全國運動會台北市女子網球隊教練陳南獲頒，陳南持續教導網球已逾50載，目前仍在球場上持續訓練工作，帶領北市中山國小網球隊獲得教育盃超過30年的冠軍，更培養出一位亞洲從來沒有過的世界青少年網球球王楊宗樺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言