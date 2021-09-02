新泰溫仔圳將拆30公頃工廠 相當於27座新莊體育館

新泰塭仔圳重劃區第一期拆遷期限至9月28日，近期已有許多業者向市府申請點交地上物，其中，其中有75%建物自行拆拆除、25％業者選擇騰空點交，由工程單位拆除，目前待拆建物共312筆、30公頃，相當於27座新莊體育館面積。

新泰溫仔圳開發案已啟動，市府限期要所有廠商在年底前完成搬遷，其中第一區限期9月28日要完成拆除點交、第二區期限則在12月底；由於第一區期限將至，許多廠商都在近期開始點交，或者申請由政府協助拆除。

新北市地政局表示，市府有提供「政府免費拆空屋」服務，業者只須將屋內家具、機械器具等可移動物品搬離，騰空內部後，便可向市府申請點交，由工程單位進場拆除，不須另外收費，希望藉此吸引民眾盡早申請。

地政局指出，目前區內共有75%工廠選擇自行拆除，25%業者選擇騰空點交；會選擇自行拆除的主要是因為工廠鐵皮還有販售價值，另有些業者認為自行拆除的成本高過鐵皮價值，所以才選擇騰空點交。

地政局指出，目前區內待拆已點交建物達312筆，每日都有在增加，其中以鐵皮屋居多，工程單位先派出16組大型機具同步多點拆除，預計15日會再增派機具至25組，到28日前可拆除30公頃，面積跟27座新莊體育館面積差不多大，28日期限一到，還會再增加至35組機具，進場執行全面拆除作業。

地政局表示，已騰空或拆除的地上物儘速點交不只免繳房屋稅，土地也能由市府保管，不須擔心傾倒垃圾挨罰。