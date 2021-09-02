土城工業區公園陸橋不便民 高灘處增設無障礙坡道

土城媽祖田運動公園是當地少有的運動場地，但橫跨過擺接堡路的陸橋卻沒有設置無障礙功能，造成行穿危險以及弱勢族群不便，高灘處有意規畫花4千萬要將兩側樓梯各拆除一邊變成無障礙坡道，目前正辦理招標中，預計決標後需花1年完工。

擺接堡路沿著大漢溪右岸雖有設置不少陸橋，但年分久遠，連區公所都說不可考，高灘處指出，當時陸橋蓋好河濱側都還沒整建，單純只是給行人穿越擺接堡路使用。

媽祖田運動公園在新北升格前就已是當地居民是重要運動空間，一旁土城工業區綠地少，許多人有空都選擇到此休憩，但跨越用的陸橋卻沒有半座有無障礙設施，當地民眾與民代都曾反映，弱勢族群像長輩、身障人士或小朋友，會有通行困難。

立委吳琪銘在2019年陸續邀集各單位會勘，要改善陸橋不友善狀況，有民眾抱怨，不只是弱勢族群，民眾如果走平面，要繞到成功街水門才可穿越，有民眾貪快就會直接穿越造成危險。

當地居民原希望能設置電梯改善，但高灘處認為空間不足不可能，經過2年多次開會後，決定花4千萬將既有兩側雙向樓梯其中一邊拆除施作立柱，設置成無障礙坡道，另一邊保留給行人通行。

高灘處表示，目前已完成工程規畫設計，正辦理招標中，預計年底、明年初決標，趕在明年底前完工。有關空間不足可能影響坡道斜度，高灘處回應，屆時一定會依照法規，用繞行方式設置無障礙坡道讓坡度符合，輪椅族也能順利通行。