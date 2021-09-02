北市導盲片成路障 王欣儀批：這是給視障朋友回家的路？

台北市議員王欣儀前天接獲市民陳情，台北市信義安和捷運站1號出口前，發現人行道上的導盲貼片已脫落，呈現不規則散落狀，視障朋友不知如何使用？且在天色昏暗下，一般市民用路人沒注意也可能被絆到，她批評，難道這是市府給視障朋友回家的路？

王欣儀說，這種施工養護品質，令人不禁擔憂協助盲人不成反造成危險，經派辦公室助理前往查看，發現該處的導盲防水PU片仍然尚未修復，且甚至還有好幾塊貼片已黏不住、一踢就掀，如果民眾行經絆倒受傷是不是又得申請國賠？

王欣儀表示，已緊急通報給市府新工處，要求在最短時間內修復及加強施工品質，並做好定期養護，才能真正維護視障朋友的行走權益，讓他們安全使用，安心回家。