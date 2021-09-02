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新北連2天加零 侯友宜多次感謝郭董、慈濟、台積電

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北連2天加零，市長侯友宜也藉記者會替郭董、慈濟、台積電等民間購買疫苗力量表達感謝。圖／取自侯友宜臉書
新北連2天加零，市長侯友宜也藉記者會替郭董、慈濟、台積電等民間購買疫苗力量表達感謝。圖／取自侯友宜臉書

新北市今天再度零確診，連2天加零，市長侯友宜在記者會上特別感謝民間團體如鴻海創辦人郭台銘、台積電與慈濟，他表示，因為有這些人無私奉獻，才能爭取到疫苗，現在疫苗總算進來，代表市民表達感激之情。

侯友宜表示，這段時間在大家配合下，新北疫情穩定往下走，連2天加零不代表社區沒有傳染鏈，民眾還是要戒慎恐懼，早日回到大家所期待的狀況。

對於轄內33處社區篩檢站，侯友宜指出，短時間還不會調整，至少會維持現狀30天，除非真的疫情很穩定，否則還是鼓勵民眾出來篩檢。

記者會上侯友宜也感謝郭董、台積電與慈濟等民間力量幫忙，讓BNT疫苗順利來台，他說，謝謝有他們這段時間無私奉獻與努力，才能爭取到疫苗，讓疫苗覆蓋率提升，建構出覆蓋率達6成群體免疫，使民眾健康防線得到保障。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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